Tuja scena

Metallica pred turnejo poziva oboževalce k darovanju krvi in plazme

Wales, 27. 05. 2026 14.03 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Metallica

Metallica se je pred poletno turnejo po Združenem kraljestvu povezala z organizacijo Welsh Blood Service, skupaj pa pozivajo oboževalce, naj se odločijo za darovanje krvi in plazme.

Skupina Metallica se je znova odločila, da bo dobrodelna. Pred poletno turnejo po Združenem kraljestvu so se povezali z organizacijo Welsh Blood Service, svoje oboževalce pa pozivajo k darovanju krvi in plazme. Kot je povedal njihov tiskovni predstavnik, bodo krvodajalske akcije po okrožju Wales potekale teden pred koncertom in po njem, ki je napovedan za 28. junij.

Metallica svoje oboževalce v Združenem kraljestvu poziva k darovanju krvi in plazme.
Metallica svoje oboževalce v Združenem kraljestvu poziva k darovanju krvi in plazme.
FOTO: Profimedia

"Kamorkoli gremo na turnejo, si želimo skupnosti, kjer se ustavimo, nekaj povrniti. S preprostim dejanjem, kot je darovanje krvi, skrbimo drug za drugega in podpiramo tiste, ki vsak dan potrebujejo kri darovalcev," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik skupine. Alan Prosser iz organizacije Welsh Blood Service pa je pristavil, da je to enkraten dogodek za britansko skupnost darovalcev krvi.

Wales pa ni edino okrožje, kjer bo Metallica spodbujala k darovanju krvi. Sodelujejo tudi z angleško organizacijo NHS Blood and Transplant in škotsko Scottish National Blood Transfusion Service, ki bosta pripravili vse potrebno za darovanje krvi pred koncerti v Londonu in Glasgowu ter po njih. Skupina bo tako prvič izvedla takšno akcijo v Združenem kraljestvu, podobno pa je storila že med turnejo po Severni Ameriki in Avstraliji.

Preberi še Metallica donirala 450 000 evrov za hrano ukrajinskim beguncem

"V ZDA in Avstraliji smo videli, kako takšno sodelovanje spodbuja k ozaveščanju o darovanju krvi in podpira paciente, zato smo navdušeni, da bomo lahko z enakim pristopom nadaljevali še tukaj. V času, ko zaključujemo evropsko turnejo, prosimo, da naši oboževalci podprejo akcijo," je še povedal tiskovni predstavnik Metallice.

V sklopu koncerta v Filadelfiji so prejeli 152 vrečk krvi.

KOMENTARJI2

kinimod
27. 05. 2026 15.26
Kaj pa sperma , je ok ?
Hudi časi
27. 05. 2026 14.29
Bravo.
