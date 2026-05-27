Metallica pred turnejo poziva oboževalce k darovanju krvi in plazme

Skupina Metallica se je znova odločila, da bo dobrodelna. Pred poletno turnejo po Združenem kraljestvu so se povezali z organizacijo Welsh Blood Service, svoje oboževalce pa pozivajo k darovanju krvi in plazme. Kot je povedal njihov tiskovni predstavnik, bodo krvodajalske akcije po okrožju Wales potekale teden pred koncertom in po njem, ki je napovedan za 28. junij.

"Kamorkoli gremo na turnejo, si želimo skupnosti, kjer se ustavimo, nekaj povrniti. S preprostim dejanjem, kot je darovanje krvi, skrbimo drug za drugega in podpiramo tiste, ki vsak dan potrebujejo kri darovalcev," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik skupine. Alan Prosser iz organizacije Welsh Blood Service pa je pristavil, da je to enkraten dogodek za britansko skupnost darovalcev krvi.

Wales pa ni edino okrožje, kjer bo Metallica spodbujala k darovanju krvi. Sodelujejo tudi z angleško organizacijo NHS Blood and Transplant in škotsko Scottish National Blood Transfusion Service, ki bosta pripravili vse potrebno za darovanje krvi pred koncerti v Londonu in Glasgowu ter po njih. Skupina bo tako prvič izvedla takšno akcijo v Združenem kraljestvu, podobno pa je storila že med turnejo po Severni Ameriki in Avstraliji.