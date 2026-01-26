Naslovnica
Tuja scena

Metropolitanska opera napovedala reze

New York, 26. 01. 2026 08.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Newyorška Metropolitanska opera

Metropolitanska opera v New Yorku je zaradi finančnih težav napovedala odpuščanja, znižanje plač in krajši program. Pri tem je navedla težave, ki so ostale po pandemiji covida-19, ki je močno prizadela uprizoritvene umetnosti po ZDA in po svetu. Med drugim bo za štiri do 15 odstotkov znižala plače delavcem, ki zaslužijo več kot 150.000 dolarjev (126,5 tisoč evrov).

Newyorška Metropolitanska opera je zaradi finančnih težav napovedala reze. Znižanje plač so v operi napovedali za 35 vodilnih delavcev, ki zaslužijo več kot 150.000 ameriških dolarjev (126,5 tisoč evrov). Med njimi je tudi generalni direktor Peter Gelb, ki je leta 2024 zaslužil približno 1,4 milijona dolarjev (1,18 milijona evrov).

Newyorška Metropolitanska opera
Newyorška Metropolitanska opera
FOTO: AP

Po poročanju New York Timesa bo med njimi tudi glasbeni direktor Yannick Nezet-Seguin, ki je v zadnjem poslovnem letu zaslužil 2,05 milijona dolarjev (1,7 milijona evrov). Ukrepi predvidevajo tudi 22 odpuščanj med 284 administrativnimi uslužbenci ustanove in krajši umetniški program. Tako bo naslednja sezona skrajšana z 18 na 17 produkcij. V operi so prestavili načrtovano uprizoritev opere Hovanščina ruskega skladatelja iz 19. stoletja Musorgskega.

Tiskovni predstavnik Metropolitanske opere je za britanski The Guardian potrdil zmanjšanje števila zaposlenih in pojasnil, da bodo skupaj z vsemi predvidenimi ukrepi zmanjšali stroške hiše za 15 milijonov dolarjev (12,6 milijona evrov) za preostalih šest mesecev poslovnega leta ter za nadaljnjih 25 milijonov dolarjev (21 milijonov evrov) v naslednjem poslovnem letu.

Ukrepi so deloma posledica zamud in negotovosti glede okvirnega sporazuma, ki so ga septembra lani sklenili o nastopanju v Savdski Arabiji. Sporazum, vreden približno 200 milijonov dolarjev (168,7 milijona evrov), bi Metu z letnim proračunom v višini 330 milijonov dolarjev (278,4 milijona evrov) omogočil, da bi pet let vsako zimo nastopala v Rijadu. So pa tudi posledica čakanja na izvedbo drugih pobud, s katerimi ustvarjajo prihodke.

Razlagalnik

Metropolitanska opera, pogosto imenovana 'The Met', je vodilna operna hiša v Združenih državah Amerike in ena najuglednejših opernih hiš na svetu. Nahaja se v newyorškem Lincolnovem centru. Znana je po svojih vrhunskih produkcijah, zvezdniških pevkah in pevcah ter obsežnem repertoarju, ki obsega dela od baroka do sodobnih skladateljev. Ustanovljena je bila leta 1883 in ima dolgoletno zgodovino predstavljanja nekaterih največjih opernih zvezd in del v zgodovini.

Peter Gelb je ameriški gledališki in operni producent ter menedžer, ki je od leta 2006 generalni direktor Metropolitanske opere v New Yorku. Pred tem je bil umetniški vodja gledališča Royal National Theatre v Londonu in producent v newyorški Metropolitanski operi v zgodnjih 2000-ih. Gelb je znan po svojih ambicioznih in pogosto vizualno osupljivih produkcijah, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij, kot so projekcije in snemanje v živo, ki se predvajajo v kinematografih po vsem svetu. Njegovo vodenje je zaznamovano s prizadevanji za modernizacijo opere in privabljanje novega občinstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Metropolitanska opera new york finančne težave kriza

