Metropolitanska opera napovedala reze

Newyorška Metropolitanska opera je zaradi finančnih težav napovedala reze. Znižanje plač so v operi napovedali za 35 vodilnih delavcev, ki zaslužijo več kot 150.000 ameriških dolarjev (126,5 tisoč evrov). Med njimi je tudi generalni direktor Peter Gelb , ki je leta 2024 zaslužil približno 1,4 milijona dolarjev (1,18 milijona evrov).

Po poročanju New York Timesa bo med njimi tudi glasbeni direktor Yannick Nezet-Seguin, ki je v zadnjem poslovnem letu zaslužil 2,05 milijona dolarjev (1,7 milijona evrov). Ukrepi predvidevajo tudi 22 odpuščanj med 284 administrativnimi uslužbenci ustanove in krajši umetniški program. Tako bo naslednja sezona skrajšana z 18 na 17 produkcij. V operi so prestavili načrtovano uprizoritev opere Hovanščina ruskega skladatelja iz 19. stoletja Musorgskega.

Tiskovni predstavnik Metropolitanske opere je za britanski The Guardian potrdil zmanjšanje števila zaposlenih in pojasnil, da bodo skupaj z vsemi predvidenimi ukrepi zmanjšali stroške hiše za 15 milijonov dolarjev (12,6 milijona evrov) za preostalih šest mesecev poslovnega leta ter za nadaljnjih 25 milijonov dolarjev (21 milijonov evrov) v naslednjem poslovnem letu.

Ukrepi so deloma posledica zamud in negotovosti glede okvirnega sporazuma, ki so ga septembra lani sklenili o nastopanju v Savdski Arabiji. Sporazum, vreden približno 200 milijonov dolarjev (168,7 milijona evrov), bi Metu z letnim proračunom v višini 330 milijonov dolarjev (278,4 milijona evrov) omogočil, da bi pet let vsako zimo nastopala v Rijadu. So pa tudi posledica čakanja na izvedbo drugih pobud, s katerimi ustvarjajo prihodke.