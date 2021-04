Metropolitanski muzej umetnosti in revija Vogue načrtujeta tradicionalni gala ples

Metropolitanski muzej umetnosti in modna revija Vogue sta v skupni izjavi za javnost sporočila, da načrtujeta tradicionalno gala prireditev, imenovano MET gala. Ta se zgodi vsako leto v prostorih muzeja, kjer priredijo velik modni spektakel, sledi pa mu gala ples, na katerega so povabljena tudi zvezdniška imena.

Tradicionalni dogodek MET gala bo potekal v dveh delih, so sporočili organizatorji. Gostila ga bosta newyorški Metropolitanski muzej umetnosti in revija Vogue, tema pa bo ameriška. Med dogodkoma bo skoraj leto razmaka, letošnji pa je napovedan za 13. september, so še sporočili iz muzeja. Dogodek vedno poteka v dveh delih, muzej pripravi razstavo iz zgodovine modne industrije, temu pa sledi tradicionalni ples, ki ga gosti modna revija Vogue. Prvi del prireditve, ki ga načrtujejo za letos, bo pod geslom 'V Ameriki: Leksikon mode', raziskovali pa bodo zgodovino mode v Ameriki od športnih oblačil do sodobnih modnih oblikovalcev.

icon-expand Anna Wintour leta 2019 na MET gala FOTO: Profimedia

Modna revija bo v krilu Metropolitanskega muzeja umetnosti, ki se imenuje Anna Wintour Costume Center, po legendarni urednici Anni Wintour revije Vogue. Navdih zanjo so dobili v pandemiji, zato bo scena pripravljena kot dom, katerega sobe bodo odražale čustva, kot so strah, osamljenost in sreča.

Kustos muzeja je povedal: "Navezanost na naše domove je postala večja kot na naša oblačila. Za ameriško modo je to pomenilo večji poudarek na občutkih kot na praktičnosti." Razstava, ki bo drugi del dogodka, bo predvidoma 5. maja prihodnje leto v ameriškem krilu Metropolitanskega muzeja umetnosti. Potekala bo pod geslom 'V Ameriki: Antologija mode'. "Ta del dogodka bo predstavil razvoj ameriške modne industrije in raziskal njeno kompleksnost in večplastnost,"so zapisali v izjavi za javnost. Razstava bo vključevala kose oblačil od 18. stoletja do danes.

icon-expand Amanda Gorman-1 FOTO: AP

Septembrski del dogodka naj bi vodila pesnica Amanda Gorman (ki je nastopila na inavguraciji predsednika Bidna) in modni oblikovalec Tom Ford. Gormanova bo na naslovnici majske številke revije Vogue, kar je za poznavalce velik dokaz, da govorice držijo. MET gala je eden najbolj pričakovanih družabnih dogodkov v New Yorku, udeležijo se ga le povabljeni, ki prihajajo iz sveta mode, prestiža in zabave. Takrat tudi zbirajo sredstva, ki so namenjena delovanju Costume Instituta. Gre za zbirko predmetov, ki so povezani z modno industrijo, razstavljeni pa so v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Zbirka je v krilu Anna Wintour Costume Center.

