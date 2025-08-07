Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

MGK šokiral oboževalce: 'Jem le nekajkrat na teden'

Los Angeles, 07. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
2

Glasbenik Machine Gun Kelly je razkril svoje šokantne prehranjevalne navade, ki so vznemirile njegove oboževalce. Priznal je, da večino časa pije le vodo, hrano pa zaužije le nekajkrat na teden. Zvezdnik, ki je pred kratkim praznoval eno leto treznosti, je še dodatno prestrašil poslušalce, ko je dejal, da kljub temu med svojim postenjem ni izključil kave in cigaret.

Oboževalci so močno zaskrbljeni glede Machine Gun Kellyja zaradi njegovih prehranjevalnih navad. V intervjuju, ki ga je prejšnji mesec objavil Instagram račun HipHop-N-More, je 35-letnik majhni skupini fantov povedal: "Pravzaprav ne jem. Samo veliko vode pijem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šokirani moški so ga vprašali, ali to pomeni, da se posti, kar je zvezdnik potrdil in dejal, da večino dni zaužije zgolj vodo. "Ampak kako? Se nikoli ne počutiš šibkega ali omotičnega?" ga je vprašal eden od njih. "Ja, včasih. Jem, recimo, nekajkrat na teden," je priznal igralec in pojasnil, da so ti obroki sestavljeni iz kostne juhe s kimčijem in kislim zeljem. 

Oče dveh otrok, ki ima 16-letno hčerko Casie z Emmo Cannon in štirimesečno hčerko Sago z Megan Fox, je priznal, da sta kava in cigarete prav tako osnovni sestavini njegove prehrane. Uporabniki interneta so hitro izrazili zaskrbljenost, mnogi pravijo, da zvezdnik opisuje anoreksijo. "Dobesedno je podhranjen in njegova dnevna prehrana je sestavljena iz cigaret in kave," je dejal eden od njih.

Machine Gun Kelly Prehranjevanje Dieta Post
Naslednji članek

Justin Bieber v novem videospotu pokazal svojega prvorojenca

Naslednji članek

Legendarni Axl Rose na obisku pri sosedih

SORODNI ČLANKI

Po odmevnem razhodu Megan Fox in MGK povila hčerko

Megan Fox naj bi zapustila Kellyja, ker si je dopisoval z drugimi dekleti

Megan Fox in Machine Gun Kelly sta se razšla tik po oznanitvi nosečnosti

Kako so se otroci Megan Fox odzvali na novico, da je igralka znova noseča?

Machine Gun Kelly komentiral nosečnost Megan Fox: Spet bom očka

Zapeljiva nosečnica Megan Fox pozirala v čipkasti obleki

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
07. 08. 2025 08.24
pomoje bolj zdravo kot konstantno hranjenje
ODGOVORI
0 0
Observatore kita
07. 08. 2025 08.22
Se vidi
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065