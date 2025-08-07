MGK šokiral oboževalce: 'Jem le nekajkrat na teden'

Oboževalci so močno zaskrbljeni glede Machine Gun Kellyja zaradi njegovih prehranjevalnih navad. V intervjuju, ki ga je prejšnji mesec objavil Instagram račun HipHop-N-More , je 35-letnik majhni skupini fantov povedal: "Pravzaprav ne jem. Samo veliko vode pijem."

Šokirani moški so ga vprašali, ali to pomeni, da se posti, kar je zvezdnik potrdil in dejal, da večino dni zaužije zgolj vodo. "Ampak kako? Se nikoli ne počutiš šibkega ali omotičnega?" ga je vprašal eden od njih. "Ja, včasih. Jem, recimo, nekajkrat na teden," je priznal igralec in pojasnil, da so ti obroki sestavljeni iz kostne juhe s kimčijem in kislim zeljem.

Oče dveh otrok, ki ima 16-letno hčerko Casie z Emmo Cannon in štirimesečno hčerko Sago z Megan Fox, je priznal, da sta kava in cigarete prav tako osnovni sestavini njegove prehrane. Uporabniki interneta so hitro izrazili zaskrbljenost, mnogi pravijo, da zvezdnik opisuje anoreksijo. "Dobesedno je podhranjen in njegova dnevna prehrana je sestavljena iz cigaret in kave," je dejal eden od njih.