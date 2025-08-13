Svetli način
Tuja scena

MGK spregovoril o govoricah, da sta s Sydney Sweeney več kot le prijatelja

Los Angeles, 13. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

MGK je med gostovanjem v pogovorni oddaji z voditeljem Andyjem Cohenom prvič odgovoril na vprašanje, ali sta s Sydney Sweeney več kot le prijatelja. Oboževalci vse od maja, ko so ju opazili skupaj, ugibajo, ali se med njima kaj plete.

Vse odkar so igralko Sydney Sweeney in pevca Machine Gun Kelly (MGK) maja opazili skupaj v javnosti, se njuni oboževalci sprašujejo, ali se med zvezdnikoma kaj plete. MGK se je govoricam odločil napraviti konec. 

MGK, Sydney Sweeney in Patrick Schwarzenegger.
MGK, Sydney Sweeney in Patrick Schwarzenegger. FOTO: Profimedia

V pogovorni oddaji mu je voditelj Andy Cohen zastavil vprašanje gledalca. "Kyle P. želi izvedeti, ali sta s Sweeney več kot le prijatelja," je prebral gledalčevo vprašanje, MGK pa je na to odgovoril: "Kyle P., utihni!" Zvezdnik je z besedami nasmejal občinstvo, dodatnih podrobnosti o špekulacijah pa ni podal. Kljub temu mnogi še vedno niso zadovoljni z odgovorom, saj menijo, da MGK ni zanikal govoric.

Sweeney je bila v trenutku, ko so po spletu zakrožili posnetki obejma med zvezdnikoma, sveže samska. Z dolgoletnim partnerjem Jonathanom Davinom sta namreč razdrla zaroko in šla vsak svojo pot. Prav tako pa naj bi bil v zadnjem obdobju samski tudi MGK. Z Megan Fox naj bi namreč zaključila večletno turbulentno zvezo.

