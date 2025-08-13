MGK spregovoril o govoricah, da sta s Sydney Sweeney več kot le prijatelja

Vse odkar so igralko Sydney Sweeney in pevca Machine Gun Kelly (MGK) maja opazili skupaj v javnosti, se njuni oboževalci sprašujejo, ali se med zvezdnikoma kaj plete. MGK se je govoricam odločil napraviti konec.

V pogovorni oddaji mu je voditelj Andy Cohen zastavil vprašanje gledalca. "Kyle P. želi izvedeti, ali sta s Sweeney več kot le prijatelja," je prebral gledalčevo vprašanje, MGK pa je na to odgovoril: "Kyle P., utihni!" Zvezdnik je z besedami nasmejal občinstvo, dodatnih podrobnosti o špekulacijah pa ni podal. Kljub temu mnogi še vedno niso zadovoljni z odgovorom, saj menijo, da MGK ni zanikal govoric.

Sweeney je bila v trenutku, ko so po spletu zakrožili posnetki obejma med zvezdnikoma, sveže samska. Z dolgoletnim partnerjem Jonathanom Davinom sta namreč razdrla zaroko in šla vsak svojo pot. Prav tako pa naj bi bil v zadnjem obdobju samski tudi MGK. Z Megan Fox naj bi namreč zaključila večletno turbulentno zvezo.