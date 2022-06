Michael B. Jordan na spletu izbrisal sledi zveze z Lori Harvey

Michael B. Jordan in Lori Harvey sta bila skupaj leto in pol.

Igralec se je za to potezo odločil dva tedna po tem, ko sta s Harveyjevo prekinila razmerje. Med drugim je s svojega profila izbrisal fotografije, ki so nastale v času njegovega rojstnodnevnega praznovanja, arhiviral pa je tudi fotografije, s katerimi je novembra počastil njuno prvo obletnico. Podobno odločitev je tik po razhodu sprejela tudi 25-letnica, ki je prav tako preuredila svoj Instagram profil.

Par, ki je bil skupaj leto in pol, o koncu skupne poti sicer še ni javno spregovoril, je pa zato svoje mnenje javno podal Lorijin oče, voditelj Steve Harvey. V svojem jutranjem šovu The Steve Harvey Morning Show je gledalcem pojasnil, da se ljudje ves čas razhajajo in da tudi ta razhod ni nič drugačen od preostalih. "Prepričan sem, da bosta oba v redu. Dokler je razhod miren in prijateljski, se s tem ne obremenjujem," je dejal in dodal, da bi se njegovo razmišljanje seveda spremenilo, če bi pri razhodu prišlo do nasilnega vedenja.