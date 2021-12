Michael B. Jordan o predaji naziva najbolj seksi moški: Naj jim bo, ker je Paul Rudd

Pred kratkim je ameriška revija People razglasila najbolj seksi moškega leta 2021, laskavi naziv pa je prejel igralec Paul Rudd. Lansko leto je najbolj seksi moški po izboru te revije postal igralec Michael B. Jordan, ki je v šali o predaji naziva dejal, da je vse skupaj manj boleče, ker je titulo predal v roke Paula Rudda.

Igralec Michael B. Jordan ni pričakoval, da bo konec njegove vladavine pod nazivom najbolj seksi moškega leta 2020 tako nenaden. Zvezdnik je pred dnevi nastopil v oddaji Live With Kelly and Ryan, kjer sta ga voditelja Kelly Ripa in Ryan Seacrest vprašala, kakšen je občutek sedaj, ko je naziv najbolj seksi moškega predal Paulu Ruddu.

icon-expand Paul Rudd in Michael B. Jordan FOTO: Profimedia

"Kar izključijo te. Pred dvema tednoma sem bil še najbolj seksi, sedaj pa sem samo še prejšnji najbolj seksi moški," je v šali užaljeno dejal Jordan. "V bistvu sem se šele zbudil, ko sem že izvedel novico. Nihče me ni obvestil, da se bo to zgodilo. To je bilo malce nesramno in nespoštljivo. A naj jim bo, ker so izbrali Paula Rudda," se je še pošalil 34-letni igralec. V šaljivem tonu je nadaljevala tudi voditeljica, ki je dodala: "Veš, kaj bom naredila? Reviji People bom poslala pismo z nekaj krepkimi besedami." Jordan se je v navalu smeha Kelly zahvalil.

Igralec se je ob tej priložnosti spomnil, kako so se na novico o tem, da je postal prav on izbran za najbolj seksi moškega leta 2020, odzvali njegovi domači in prijatelji. Jordan je dejal, da je bil naziv hkrati darilo in prekletstvo: "Za vse moje prijatelje je to bila tarča na mojem hrbtu. Vsi tisti memi in gifi, ki sem jih dobival v skupinskih pogovorih na družbenih omrežjih. Res mi niso prizanašali."

O svojem odzivu na novico, da je postal najbolj seksi moški leta 2021, pa je spregovoril tudi Paul Rudd, ki je dejal: "Zavedam se, da se bodo ljudje ob tej novici spraševali 'Kaj?' in to ni moja lažna ponižnost. Veliko moških je, ki bi morali to dobiti pred mano." Tudi Rudd je dejal, da mu prijatelji ne bodo prizanašali s šalami na njegov račun: "In tako je tudi prav. Vem, da jim tudi jaz ne bi. Ne bom poskušal dajati vtisa, da sem skromen. Izdelati si bom dal vizitke, a prijatelji me bodo uničili. To pa tudi pričakujem od njih in zato so moji prijatelji."