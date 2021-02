Michael B. Jordan s svojo drago valentinovo praznoval v akvariju

Igralec Michael B. Jordan in najbolj seksi moški leta po mnenju urednikov revije People je praznoval prvo valentinovo v objemu svoje nove ljubezni, Lori Harvey. Zaljubljenec se je zelo izprsil in za njun romantični večer najel kar akvarij, kjer so jima postregli z večerjo.

icon-expand Michael B. Jordan je praznoval prvo valentinovo s svojo drago. FOTO: Profimedia Michael B. Jordan inLori Harvey sta praznik ljubezni praznovala ''v morju''. Lori je s svojimi oboževalci na Instagramu delila utrinke z romantičnega zmenka, ki ji ga je za valentinovo pripravil njen dragi. Med drugim je razkrila, da je 34-letni igralec ves akvarij najel samo zanju in jo presenetil z romantično večerjo v enem od podvodnih tunelov akvarija. "Moj dragi je najel akvarij, v katerem sva imela zasebni ogled. Ogledala sva si želve in nato sva vstopila sem," je vzhičeno zapisala Lori Harvey in delila videoposnetek predora, ki je bil okrašen s cvetnimi listi in svečami. icon-expand Michael B. Jordan je za svojo drago najel akvarij. FOTO: Instagram Med drugim je pokazala obloženo mizo, na kateri niso manjkali šopki vrtnic in še več sveč. V tunelu pod vodo pa so jima postregli z večerjo, ki so jo pripravili v luksuzni japonski restavraciji Nobu. icon-expand Michael B. Jordan in Lori Harvey sta proslavila praznik ljubezni. FOTO: Profimedia Zaljubljenca sta čudovit večer zaključila v hotelu. Lori je v zgodbi na Instagramu delila nekaj fotografij, na katerih se jasno vidi, da je bila vsa hotelska soba obdala s številnimi šopki rož in svečami, po zakonski postelji v spalnici pa so bili posuti rdeči cvetovi. icon-expand Jordan in Harvey sta po več tednih ugibanj svojo zvezo javno potrdila na začetku prejšnjega meseca. "Zdi se, da sta se želela bolje spoznati," je vir za People komentiral njuno odločitev, da na začetku svoje ljubezni ne izpostavljata javno. "Bila sta zelo previdna, da ju ne bi skupaj fotografirali." 24-letna Lori je bila pred tem zaročena z nizozemskim nogometnim igralcem Memphisom Depayem, povezovali pa so jo tudi z raperjemFuturom, Treyem Songzom in celo z glasbenim mogulom Seanom Combsom oziroma P. Diddyjem. icon-expand