Michael B. Jordan v nogometne vode: postal solastnik kluba Bournemouth

Po tem, ko sta se za nakup angleškega nogometnega kluba v solastništvu že odločila igralca Ryan Reynolds in Rob McElhenney , je njunemu zgledu sedaj sledil še Michael B. Jordan , ki je postal delni solastnik in član konzorcija nogometnega kluba Bournemouth. Predsednik kluba bo 77-letni poslovnež Bill Foley .

AFC Bournemouth ima svoj stadion na jugu Anglije in tekmuje v Angleški Premier ligi, najpomembnejši angleški nogometni ligi. Trenutno je 14. mestu lestvice. Naslednja domačo tekmo moštva si bo ogledal tudi novi lastnik kluba, ali bo prisoten Jordan, pa ni znano.

Kot je v izjavi za javnost sporočil klub, je Foley prevzel vlogo predsednika kluba, ves čas pa bo sodeloval z Jordanom in njegovim poslovnim partnerjem Nullahom Sarkerjem , ki bosta prevzela področje marketinga in internacionalizacije kluba.

Podobne poteze sta se z nakupom nogometnega kluba Wrexham februarja 2021 lotila tudi igralca in prijatelja Ryan Reynolds in Rob McElhenney. Kot sta pred meseci razkrila, ob nakupu nista imela pojma o tem, kako se vodi nogometni klub, sedaj, ko sta se nekaterih stvari že naučila, pa imata vedno večje ambicije in želje, kako naj se klub v prihodnje razvija.