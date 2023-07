Michael B. Jordan: Vzel sem si premor, zdaj moram nazaj v formo

Michael B. Jordan je priznal, da si je po zaključku promocije svojega zadnjega filma Creed 3 vzel malo premora. Predvsem od napornih treningov in stroge prehranjevalne diete, ki se je je posluževal v času snemanja omenjenega filma, v katerem je navduševal z izklesanim telesom. Kot je povedal, se sedaj vrača v formo, pri tem pa računa tudi na pomoč svojih prijateljev. Skupaj namreč pogosto trenirajo, saj je tako pot do uspeha veliko bolj zabavna.

"Vzel sem si premor, zdaj pa je čas, da se ponovno spravim v formo," je o vrnitvi v telovadnico povedal igralec Micheal B. Jordan. Zvezdnik je znan po vlogah, v katerih pogosto pokaže svoje izklesano telo. A za to mora garati. "Pogosto treniram pod budnimi očesi osebnih trenerjev, sodelujem tudi s strokovnjaki za prehrano. To je prav poseben režim, ki prinaša rezultate," je razkril svojo taktiko.

Michael B. Jordan se bo po kratkem premoru vrnil na treninge.

Tokrat pa se je 36-letnik odločil za nekoliko drugačen pristop, saj ne bo treniral za novo vlogo. "Zdaj že dobro poznam svoje telo in vem, kaj pri meni deluje in kaj ne," je povedal v intervjuju za revijo People. "Gre za doslednost. Ko sem pred kratkim zaključil promocijo zadnjega filma Creed 3, sem potreboval premor, saj je bilo vse skupaj zelo stresno. Zdaj se pripravljam na to, da se vrnem v formo," je še dodal. Priljubljeni igralec je tudi priznal, da mu največ preglavic pri ohranjanju mišičastega telesa predstavlja prehrana. "Težko se čemurkoli odpovem. Obožujem hrano," je povedal zvezdnik in dodal: "Ugotovil sem, da dosledno prehranjevanje resnično pomaga spremeniti telo. Ampak jaz na telo gledam kot na ogenj, na katerega je potrebno vsake toliko dati polena, da gori naprej, in to je zame hrana. Če dovolj trenirate, lahko veliko jeste, pa bo telo vseeno v formi."

Sam ima najraje telovadbo, pri kateri nima občutka, da se muči, ampak v njej preprosto uživa. Zelo rad namreč plava, igra bejzbol ali frizbi s svojim nečakom. "Danes treniram drugače. Včasih sem naredil 300 sklec in 200 trebušnjakov in še vedno se kdaj trudim doseči ta cilj," je priznal in dodal, da se trudi, da zvečer ne je, in da pije veliko vode.