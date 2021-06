Michael B. Jordan z linijo ruma sprožil dvome o kulturni primernosti

Michael B. Jordan se lahko pohvali z lastno linijo žgane pijače. Rum je poimenoval J'Ouvert , kar je sprožilo kar nekaj polemik. V javnosti se namreč poraja dvom o primernosti imena. Številnim se zdi ime pijače sporno, saj je J’Ouvert poimenovanje za festival, ki slavi karibsko kulturo in se vsako leto odvije v Trinidadu in Tobagu ter Grenadi, zaznamuje pa ga pisana povorka oziroma karneval.

Nabolj seksi moški leta 2020 se je za to ime odločil zato, ker naj bi bil njegov rum poklon začetku zabave, ki slavi karibska otočja, kjer ga tudi proizvajajo, vendar pa odziv ni takšen, kot bi pričakoval. Kar 8500 ljudi je do sedaj podpisalo peticijo, da se uporaba zaščitenega imena zaustavi in prepreči, potezo pa so argumentirali z dejstvom, da je ''beseda J'Ouvert globoko ukoreninjena v karibsko kulturo in predstavlja karneval, katerega začetki segajo v leto 1838, ko je prišlo do emancipacije sužnjev''.

''Čas je, da se začnemo imeti dovolj radi, da preprečimo prodajo svoje kulture tujim subjektom, ki ne spoštujejo vrednosti naših globalnih doprinosov in ne podpirajo naših držav na spoštljiv, dolgotrajen, oprijemljiv in preverljiv način,'' je zapisano v peticiji.