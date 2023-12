Michael B. Jordan z luksuznim avtomobilom trčil v parkirano vozilo

Igralec in lastnik parkiranega avtomobila sta si po besedah predstavnika policije izmenjala podatke, nihče ni vložil tožbe. Zvezdniku filmov Creed po nesreči ni bilo treba opraviti testa treznosti, policija pa na kraju dogodka nikogar ni aretirala. Na fotografijah in videoposnetkih, ki so zaokrožili po spletu je moč videti tako uničen moder Ferrari kot uničeno modro Kio.

Po poročanju portala TMZ igralec policiji naj ne bi ponudil pojasnila, zakaj je do nesreče prišlo. Razen škode na Jordanovem vozilu in parkiranem avtomobilu ni bilo poročil o nobenih poškodbah, policija pa je zvezdnika pozvala, da izpolni policijsko poročilo na spletu.