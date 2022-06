Igralec Michael B. Jordan znova samski

Michael B. Jordan je po letu in pol znova samski. Razšel se je namreč z desetletje mlajšim dekletom Lori Harvey, s katero sta zvezo pričela jeseni leta 2020. ''Oba imata zlomljeno srce, saj se še zmeraj ljubita,'' je za revijo People dejal njun skupni prijatelj in pojasnil: ''Michael je v času njunega razmerja postal zrel in pripravljen na to, da se dolgoročno zaveže. Sprostil se je in prvič čustveno odprl v zvezi. Lepo sta se imela in dobro vplivala drug na drugega.''