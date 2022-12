Michael Bublé: Kaj, če bi hčerko Cielo klicali kar C?

Ko sta se lotila izdelave tetovaže, je pevec deloval prestrašen, večkrat se je tudi namrščil. "Kaj, če končamo tetoviranje? Kaj, če jo kličemo samo C? Naj pokličem svojo ženo in jo vprašam, ali je C dobro ime, ne pa Cielo," je v videu dejal Michael, ko je izvedel, da je tetovator šele pri črki C. Ko je bila tetovaža končana, se je zelo razveselil, da ima sedaj na roki imena vseh svojih štirih otrok.