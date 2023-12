Michael Buble pravi, da je sinova diagnoza raka pretresla njegov svet

Buble je nato pojasnil svoje izjave in povedal, da misli, da je šel skozi krizo, preden je njegov sin zbolel. "Mislim, da nisem imel jasnih prioritet. Moja družina je bila vedno moja ljubezen, nisem bil grozen fant, ampak to so bile slepe oči. Kariera. Ambicije. Kako naj postanem najbolj hud, največji, najboljši. Veste, več ega, več moči, več denarja," je bil odkrit.

"Diagnoza raka mojega sina je pretresla moj svet," je začel Buble in dodal "Odgrnilo mi je zaveso z oči. To je bilo kladivo, ki je razbilo moj svet in realnost. Nikoli več ne bom brezskrben, a tudi to je v redu. Da obstajam, je zame privilegij, ta bolečina, strah, trpljenje, ki prihaja s takšno stvarjo, je del tega lepega življenja."

"In na noč čarovnic, ne glede na to, koliko let nazaj je to bilo, se je vse spremenilo, kot da bi življenje živel z zaveso pred seboj. Kot filter. In v trenutku, ko so rekli, da se to dogaja, me je ta resničnost udarila," se je spominjal pevec, ki je najbolj znan po kompilaciji božičnih pesmi.

"Filter je izginil v trenutku. V enem trenutku. Izginil. In sem rekel, 'V redu. To je to. To je življenje. To je tisto, kar je pomembno'," je še dodal pevec, ki ima z ženo Luisano Lopilato štiri otroke, in sicer 10-letnega Noaha, 7-letnega Eliasa, 5-letno Vido in 15-mesečno Cielo.