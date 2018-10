Michael Bublé res zapušča glasbeni svet?

Z grammyjem nagrajeni kanadski glasbenik Michael Bublé, ki je do zdaj prodal že več kot 75 milijonov albumov po vsem svetu, je leta 2016 trepetal za sinovo življenje, takrat dveletni sin Noah Bublé je namreč zbolel za rakom. Cela družina se je posvetila dečku in na srečo je Noah bolezen tudi premagal, a strah je ostal. Čeprav se je glasbenik vrnil na oder in bo novembra izdal nov album, ga je sinova bolezen streznila do te mere, da je spremenil tudi pogled na svet.

"Spremenil sem se kot človek, spremenil sem pogled na svet ... Ne vem, ali sploh lahko dokončam tale pogovor, ne da bi vmes zajokal – in nikoli prej nisem izgubil nadzora nad svojimi čustvi v javnosti," je dejal pevec za revijo Weekend. V intervjuju, za katerega je namignil tudi, da je njegov zadnji, je še dodal, da nima več živcev za vse to: "Nimam več živcev za to. Za samovšečnost slavnih ljudi ... Grem v pokoj. Posnel sem popolno ploščo in zdaj lahko odidem."

Kanadskemu glasbeniku je v družinsko življenje znova posijal žarek sreče tudi letos poleti, ko se mu je rodila hčerka Vida Amber Betty Bublé.