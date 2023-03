Michael Caine 90. rojstni dan praznoval s Tomom Cruisom

Tom Cruise se je udeležil rojstnega dneva Michaela Caina , ki je v torek dopolnil 90 let. Igralca se poznata, saj sta v osemdesetih skupaj zaigrala v filmu Koktajl , leta 2002 pa v komediji Austin Powers v Zlatotiču . Fotografije z zabave je na Instagramu objavil britanski komik in žirant šova Britanija ima talent David Walliams , ob njih pa zapisal: "Vse najboljše za 90. rojstni dan legendarnemu Michaelu Cainu." Z utrinkov je razvidno, da je slavljenec po večerji dobil rojstnodnevno torto, prav tako pa je užival ob kozarcu rdečega vina.

Na rojstnodnevni večerji so bili poleg Cruisa in Walliamsa še Cainova žena Shakira, scenarist Misije nemogoče Chris McQuarrie in angleška igralka Denise Welch. Ta je po praznovanju na Instagramu zapisala, da ji je bilo v čast na prošnjo Shakire Caine reči nekaj besed v čast angleškemu igralcu. "Všeč so mu nespodobne šale, kot kaže, pa so všeč tudi Tomu Cruisu."