Michael Douglas končno spoznal drugega vnuka

Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta spoznala svojega vnuka.

Michael Douglas, 76-letni igralec in mož igralke Catherine Zeta-Jones, je prejšnji mesec dobil še enega vnuka. Ker je minil že en mesec od njegovega rojstva, je slavni dedek komaj čakal, da ga spozna in vzame v naročje. In ta dan je zdaj tudi z nestrpnostjo dočakal.

Zvezdnik je njuno srečanje obeležil s črno-belo fotografijo, pod njo pa zapisal: "Prvo srečanje z mojim en mesec starim vnukom Ryderjem." Kot kaže, je fotografija nastala ravno, ko je dedek po steklenički hranil svojega vnučka.