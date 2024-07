Michael Douglas na rdeči preprogi v spremstvu hčerke in sina

Hollywoodski zvezdnik Michael Douglas se je v New Yorku udeležil premiere političnega dokumentarca America's Burning, kjer se je sprehodil tudi po rdeči preprogi in poziral pred fotografi. Igralec pa na dogodku ni bil sam, s seboj je namreč pripeljal sina in hčerko, ki ju ima z dolgoletno soprogo in stanovsko kolegico Catherine Zeta-Jones.