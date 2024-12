Michael Douglas o nepotizmu: Kdo pa ne bi pomagal svojemu sinu?

"Ne poznam očeta, ne glede na to ali je vodovodar, tesar ali gradbinec, ki ne bi vsaj poskusil pomagati svojemu sinu. Tudi sam sem otrok nepotizma, ampak tako to pač gre," je povedal zvezdnik in se spomnil, kako mu je oče pomagal pri produkciji filma Milosa Formana Let nad kukovičjim gnezdom, ki je na koncu prejel oskarja. Povedal je, da mu je Kirk pomagal pridobiti pravice za filmsko in gledališko adaptacijo, potem pa je očeta prepričal, da mu je dovolil, da film tudi producira.