Michael Douglas o življenju, staranju in hvaležnosti

Igralec Michael Douglas je konec sept embra leto s praznoval svoj 74. rojst ni dan in za revijo People spregovoril o področjih svojega življenja, za katera je še posebej hvaležen: ''Star sem dovolj, da se zavedam, ta moram svoje življenjsko obdobje ceniti in da je to dober čas v življenju posameznika. Ničesar ne jemljem za samoumevno.'' Ob tem je dodal, da je izjemno hvaležen za svoj dolgotrajen zakon, otro ke, dobro zdravje in bolj ali manj brezskrbno življenje.

Michael in Catherine bosta kmalu proslavila 18 let zakona

Douglas je nedavno prejel svojo 'zvezdo' na pločniku slavnih v Hollywooduin se temu javnemu priznanju zahvalil z ganljivim govorom, ki ga je posvetil svojemu očetu, Kirku Doulgasu, kateri je vkorakal v svoje 101 leto: ''Oče, to, da si danes tukaj z mano, mi izredno veliko pomeni. Hvala ti za nasvete in inspiracijo. Zato iz vsega srca – ponosen sem, da sem tvoj sin."

74-letnik bo 18. novembra letos proslavil 18 let zakona z igralko Catherine Zeta-Jones, s katero ima dva otroka: 18-letnega sina Dylana in 15-letnega sina Carysa. Iz preteklega zakona s filmsko producentko Diandro Luker ima 39-letnega sina Camerona in je tudi dedek sinovi 9-mesečni hčerkiLua Izzy.

V seriji The Kominsky Method, ki se v svoji zgodbi med drugim dotakne tudi procesa staranja, je nastopil tako v čevljih producenta kot igralca in o svoji vlogi dejal: ''Ko sem v roke prejel scenarij, sem najprej pomislil: Oh, ne ... Nemogoče je, da bom jaz odigral to vlogo ... Nato sem se pogledal v ogledalo in spoznal: Oh, da ... Pa še kako je mogoče.''