Michael Douglas se je v avtobiografiji z naslovom One Helluva Ride spomnil dogodka iz leta 1990, ko se je na zabavi ob podelitvi zlatih globusov zapletel v neprijeten spor z Julio Roberts. Igralec, ki je bil takrat producent filma Tanka linija smrti, v katerem sta nastopila Julia in njen tedanji partner Kiefer Sutherland, se je zabave udeležil s svojim približno 13-letnim sinom Cameronom. "Bili smo pri baru in Julia je imela roko okoli mojega sina ter se stiskala k njemu. V tistem trenutku se mi je zdelo, da je povsem osupel. Ampak jaz sem bil precej pijan," je zapisal.

Michael Douglas pijan nad Julio Roberts: Roke stran od mojega sina! FOTO: AP

Michael je nato izgubil živce in igralki zabrusil: "Umakni roke z mojega sina, tisti zlati globus pa si lahko vtakneš tja, kamor sonce ne posije!" Naslednje jutro ga je poklical njegov producentski partner, igralec pa je spoznal, da je šel predaleč. "Prestopil sem mejo pri najbolj iskani mladi igralki v Hollywoodu. Julii sem poslal vrtnice z opravičilom za svoje vedenje, nato pa sem se v produkcijski pisarni osebno opravičil še njej in Kieferju," je priznal.

Čeprav sta igralca njegovo opravičilo sprejela in so lahko brez zapletov dokončali film, je dogodek pustil posledice. "Na srečo sta mi dovolj odpustila, da smo lahko vse skupaj prebrodili in dokončali film. S Kieferjem sva ostala prijatelja, z Julio pa ne ravno," je zapisal 82-letnik in dodal, da ga je ta izjemno neprijetna izkušnja spremljala še vrsto let.

Michael Douglas pijan nad Julio Roberts: Roke stran od mojega sina FOTO: AP