Michael Douglas po 40 letih priznal skrivno romanco s soigralko

V knjigi spominov One Helluva Ride, ki bo izšla oktobra, je sloviti Michael Douglas razkril dolgoletno skrivnost. Priznal je, da sta bila s soigralko Kathleen Turner, s katero sta se zbližala leta 1984 med snemanjem filma Lov za zelenim diamantom, več kot sodelavca. Igralec je bil takrat sicer poročen z Diandro Douglas, a pravi, da sta takrat živela ločeno in da sta oba imela druga razmerja.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca Profimedia

Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca Profimedia

Michael Douglas Profimedia

Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca Profimedia

Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca Profimedia

Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca Profimedia

Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca Profimedia

Michael Douglas Profimedia

Michael Douglas in Kathleen Turner Profimedia

Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca Profimedia



















Privlačnost med soigralcema naj bi bila očitna že ob prvem srečanju, med napornim snemanjem v Mehiki pa se je razvila v razmerje. Po dolgih dnevih sta skupaj večerjala, Douglas pa v knjigi razkriva, da je ponoči večkrat skrivaj smuknil v igralkino hotelsko sobo. Za njuno razmerje menda nista vedela niti režiser Robert Zemeckis niti njun soigralec Danny DeVito.

40 let zanikanja govoric

Kljub temu da sta vsa leta priznavala močno medsebojno privlačnost in spogledovanje, sta oba igralca več kot 40 let zatrjevala, da meje nikoli nista prestopila. Douglas sedaj priznava, da to ni bilo res. Skrivnost naj bi ohranjala predvsem zaradi njegove takratne žene in sina Camerona.

Michael Douglas izdal knjigo spominov FOTO: Profimedia

Romanco je končal obisk žene

Preobrat se je zgodil, ko je Douglasova žena s takrat petletnim sinom Cameronom obiskala snemanje v Mehiki. Takoj naj bi postala sumničava in se s Turnerjevo tudi pogovorila. Dala naj bi ji jasno vedeti, da sta z Douglasom še vedno poročena. Zvezdnica se po njegovih besedah ni želela vmešavati v zakon, zato sta razmerje končala in Douglas se je vrnil k ženi. V knjigi priznava, da njun zakon po tem ni bil nikoli več enak.

Michael Douglas in Kathleen Turner v seriji The Kominsky Method FOTO: Profimedia

Filmski par je ostal prijateljski