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Michael Douglas po 40 letih priznal skrivno romanco s soigralko

Los Angeles, 04. 10. 2026 13.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Michael Douglas in Kathleen Turner sta bila več kot sodelavca

Michael Douglas in Kathleen Turner sta v osemdesetih veljala za enega najbolj prepričljivih filmskih parov, njuna kemija pa očitno ni bila le za kamere. 82-letni igralec je po več kot štirih desetletjih priznal, da sta bila med snemanjem uspešnice Lov za zelenim diamantom ljubimca tudi v resničnem življenju, kar sta doslej zanikala.

V knjigi spominov One Helluva Ride, ki bo izšla oktobra, je sloviti Michael Douglas razkril dolgoletno skrivnost. Priznal je, da sta bila s soigralko Kathleen Turner, s katero sta se zbližala leta 1984 med snemanjem filma Lov za zelenim diamantom, več kot sodelavca. Igralec je bil takrat sicer poročen z Diandro Douglas, a pravi, da sta takrat živela ločeno in da sta oba imela druga razmerja.

Privlačnost med soigralcema naj bi bila očitna že ob prvem srečanju, med napornim snemanjem v Mehiki pa se je razvila v razmerje. Po dolgih dnevih sta skupaj večerjala, Douglas pa v knjigi razkriva, da je ponoči večkrat skrivaj smuknil v igralkino hotelsko sobo. Za njuno razmerje menda nista vedela niti režiser Robert Zemeckis niti njun soigralec Danny DeVito.

40 let zanikanja govoric

Kljub temu da sta vsa leta priznavala močno medsebojno privlačnost in spogledovanje, sta oba igralca več kot 40 let zatrjevala, da meje nikoli nista prestopila. Douglas sedaj priznava, da to ni bilo res. Skrivnost naj bi ohranjala predvsem zaradi njegove takratne žene in sina Camerona.

Michael Douglas izdal knjigo spominov
Michael Douglas izdal knjigo spominov
FOTO: Profimedia

Romanco je končal obisk žene

Preobrat se je zgodil, ko je Douglasova žena s takrat petletnim sinom Cameronom obiskala snemanje v Mehiki. Takoj naj bi postala sumničava in se s Turnerjevo tudi pogovorila. Dala naj bi ji jasno vedeti, da sta z Douglasom še vedno poročena. Zvezdnica se po njegovih besedah ni želela vmešavati v zakon, zato sta razmerje končala in Douglas se je vrnil k ženi. V knjigi priznava, da njun zakon po tem ni bil nikoli več enak.

Michael Douglas in Kathleen Turner v seriji The Kominsky Method
Michael Douglas in Kathleen Turner v seriji The Kominsky Method
FOTO: Profimedia

Filmski par je ostal prijateljski

Razhod ni pomenil konca njunega filmskega sodelovanja. Po velikanskem uspehu Lova za zelenim diamantom sta Douglas in Turnerjeva znova zaigrala v nadaljevanju Dragulj z Nila, leta 1989 pa še v črni komediji Vojna zakoncev Rose. Desetletja pozneje sta se ponovno srečala pred kamerami v seriji The Kominsky Method.

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