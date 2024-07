Michael Douglas pravi, da je srce parajoče opazovati Bidnovo samouničenje

Michael Douglas se je nerad pridružil tistim, ki pozivajo predsednika Bidna k odstopu od kandidature v boju za nov mandat. 79-letni igralec je po premieri dokumentarca America's Burning v New Yorku, ki se je je udeležil v družbi sina Dylana in hčerke Carys , izrazil zaskrbljenost nad izidom volitev, če Joe Biden ostane demokratski kandidat za predsednika.

Bidnov nastop med predsedniško debato, v kateri se je pred mesecem pomeril s Trumpom , je med volivci vzbudil veliko zaskrbljenosti, ali je 81-letnik še prava izbira za ponovno izvolitev. Od takrat je predsednika veliko članov stranke pozvalo k umiku kandidature. Temu mnenju se je nedavno pridružil tudi George Clooney , ki je prepričan, da Biden v stanju, v kakršnem je, ne more zmagati na volitvah. 63-letni zvezdnik je sicer še prejšnji mesec za njegovo kampanjo doniral večji znesek, s katerim ga je podprl na poti do nove izvolitve.

"Težko je slabo govoriti o tem človeku. Zelo boleče je za veliko ljudi, ki ga občudujejo, in vidijo, kako neverjeten predsednik je bil v zadnjih treh in pol letih, a menim, da se časi spreminjajo," je oklevajoče svoje mnenje izrazil Douglas.

Douglas je za Page Six dejal, da je celotna situacija srce parajoča za vse opazovalce, a ob tem poudaril, da se morajo demokrati uskladiti in biti podpora izbranemu kandidatu. "Ali ga podpremo in nadaljujemo ali pa ne," je dejal 79-letni igralec, ki je dolgoletni podpornik demokratov in dodal, da je republikanski kandidat, ki je tudi pravnomočno obsojen prestopnik, ravnal pametno in je preprosto molčal ter opazoval samouničujoče predsednikovo ravnanje, kar se mu sedaj obrestuje. "Demokrati se morajo zresniti," je še dodal.

Zvezdnik je bil na premieri dokumentarnega filma, ki govori o propadu ameriškega srednjega razreda. "Veliko ljudi preprosto ni zadovoljnih, kar je posledica pomanjkanja financ," je o filmu, ki ga je soproduciral, povedal Douglas.