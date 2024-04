Michael Douglas: S Catherine imava srečo, da otroka preživljata čas z nama

Igralski par Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones imata skupaj dva otroka, 23-letnega Dylana in 20-letno Carys, kot je nedavno razkril 79-letni zvezdnik, pa starša sina in hčer na počitnice z njima zvabita z obljubo, da bodo te nekaj posebnega in v luksuzni izvedbi. Dodal je, da se je štiričlanska družina pravkar vrnila s počitnic v Indiji, načrtujejo pa že nove prihodnje leto.