Michael Douglas se spominja očeta Kirka Douglasa

Kirkse je rodil 9. decembra leta 1916 v New Yorku, zaslovel pa je v zlati dobi Hollywooda. Znan je bil po vlogah v filmihŠpartak, Steze slave, Sla po življenju ... Zaradi hude možganske kapi leta 1996 se je moral Kirk znova naučiti govoriti. Čeprav zdravniki niso bili preveč optimistični, je vztrajni igralec okreval in dva meseca pozneje dobil prvega oskarja za svoj petdesetletni doprinos k filmski industriji. Po smrti je za seboj pustil 100-letno ženo Anne Buydens, sinove Joela, Petra in Michaela. Njegov četrti sin Eric pa je leta 2004 umrl v 47. letu starosti.