Michael Douglas ugotovil, da je v sorodu s Scarlett Johansson

Michael Douglas in Scarlett Johansson sta v resnici sorodstveno povezana. Vsaj tako so ugotovili v ameriški televizijski oddaji Finding Your Roots, kjer je slavni igralec nedavno gostoval. V oddaji so namreč preverili njegove družinske povezave in korenine ter ga seznanili z dejstvom, da si z zvezdnico delita še kaj več kot zgolj enako kariero in ljubezen do igralstva.