Michael Douglas za 21. obletnico poroke objavil fotografije iz zasebnega življenja

Na velik in zavidljiv mejnik se je spomnila tudi njegova žena 52-letna Catherine Zeta-Jones, ki je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu, kjer se jih je zbralo skoraj štiri milijone, delila črno-belo fotografijo, na kateri sta oba videti srečna. Zraven je zapisala: "Vse najboljše za obletnico, Michael. Že 21 let me podpiraš! Že 21 let imava najino ljubezen. Ljubim te, dragi."

Catherine in Michael sta se spoznala na filmskem festivalu v Franciji preko skupnih prijateljev leta 1998. "Po približno pol ure (od njunega prvega druženja) sem ji rekel: 'Veš, jaz bom oče tvojih otrok'," je dejal Douglas leta 2016 med gostovanjem v oddaji The Jonathan Ross Show. "Slišalo se je dobro, ona pa je rekla: 'Veš, veliko sem slišala in videla o tebi in mislim, da je čas, da ti zaželim lahko noč'."

Na njegovo srečo je Catherine zvezdniku filma Wall Street oprostila, potem ko ji je poslal rože in opravičilo. Leta 1999 jo je zaprosil. Tako kot vsak drug zakon je imel tudi njun vzpone in padce. Leta 2013 sta se ločila, da bi ovrednotila in delala na njunem odnosu, sta takrat povedala njuna predstavnika. Le osem mesecev pozneje sta se vrnila drug k drugemu.

"Mislim, da je zame preprosto nerazumljivo, da bi bila z eno osebo 18 let in bi bile stvari rožnate vsak dan. Preprosto niso," je igralka povedala za Today leta 2017. "Moja mati in oče sta bila poročena 52 let in sta bila zame čudovit primer, saj sem z njima videla dobro, slabo in grdo, a še vedno uspešno delujeta."

Igralka in Douglas imata skupaj 21-letnega sina Dylana in 18-letno hčer Carys. Douglas ima iz zakona z Lukerjevo še 42-letnega sina Camerona. Spomnimo, da sta hollywoodska zvezdnika pred dvema mesecema na isti dan praznovala rojstni dan. Catherine je 25. septembra dopolnila 52 let, Michael pa je istega dne praznoval 77. rojstni dan.