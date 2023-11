Michael J. Fox kljub bolezni ohranja optimizem: Čutim pozitivnost

"Pozitivnost je res iskrena in res jo čutim, in je pristna, vendar se je težko boriti in težko jo je osvojiti," je nato v nekoliko resnejšem tonu nadaljeval Fox, za katerega je ključno, da si človek odpočije in da življenju priložnost, da ga to vodi in mu pokaže način, s katerim bo lažje preživel tudi težke trenutke. Dodal je: "Da bi nam to uspelo, se moramo ustaviti in reči, 'ni tako slabo'."

Leta 2000 je Fox ustanovil Fundacijo Michaela J. Foxa, ki financira raziskave za razvoj terapij za tiste, ki živijo s Parkinsonovo boleznijo. Burlesonu je pojasnil, da je njegov cilj dati glas tistim, ki ga sicer nimajo. "Niso imeli denarja, niso imeli glasu in pomislil sem, da bi lahko namesto teh ljudi stopil v ospredje in zagnal celega hudiča," je dejal Fox. Nadaljeval je: "To ni zdravilo. Je pa velik žaromet, kam moramo iti in na kaj se moramo osredotočiti, da vemo, da smo na pravi poti in smo zelo ponosni."

Med intervjujem se je Fox dotaknil tudi svojega odnosa z ženo Tracy Pollan in kako ga je podpirala na vsakem koraku. Čeprav ga 63-letnica ni nikoli zapustila, je Fox pojasnil, da bi razumel, če bi to storila. "Nakazala mi je z besedami, v dobrem in slabem, v bolezni in zdravju," je pojasnil. "Zmogla me je spraviti skozi to in iti skozi to z mano. Že 35 let."