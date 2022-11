Michael J Fox leta zavračal misel na bolezen: Povedal sem le redkim

Igralec Michael J Fox je znova spregovoril o težkem obdobju, ki ga je preživel po diagnozi Parkinsonove bolezni, s katero se je le stežka sprijaznil. Igralec je pred kratkim v Los Angelesu prejel častno nagrado za osveščanje o bolezni in svoj prispevek k filantropiji, v govoru pa poudaril, da je bila bolezen v resnici zanj darilo.

Michael J Fox po težkem boju, ko se še ni bil pripravljen sprijazniti z diagnozo Parkinsonove bolezni, sedaj bolezen vidi kot darilo. 61-letni zvezdnik je za svoje delo na področju filantropije prejel humanitarno nagrado Jean Hersholt, ki so jo pred dnevi podelili v Los Angelesu, zvezdnik pa še zmeraj upa, da bodo odkrili zdravilo.

icon-expand Michael J Fox FOTO: Profimedia

"Bilo je darilo, kot je v filmu izpostavil moj prijatelj George Stephanopoulos. Parkinsonova se mi zdi kot darilo, ki vedno jemlje, a je bila resnično darilo. Ko sem se poglobil v raziskovanje te bolezni, sta mi vsaka nova informacija, ki sem jo pridobil in vsak znanstvenik, s katerim sem o tem govoril, potrdila, da je znanost že močno napredovala. Odgovore bi lahko odklenili s pravimi investicijami," je v zahvalnem govoru dejal Fox. Spomnil se je, kako je pustil šolo in se iz Kanade odpravil v Hollywood, pozneje pa vendarle dokončal maturo, uspel s serijo Družinske vezi, se zaljubil in ustvaril svojo družino. Vse to je storil pred 29. letom, ko je izvedel za diagnozo Parkinsonove bolezni. "Takrat so mi dejali, da imam le še 10 let delovne aktivnosti pred seboj, kar je bila kar težka novica. To se je zgodilo. Najtežji del moje diagnoze je bilo sprejeti diagnozo in nesigurnost situacije."

"Vedel sem le, da bo vse skupaj vedno slabše. Diagnoza je bila postavljena, napredek bolezni pa nedoločljiv in negotov. Moja žena mi je jasno dala vedeti, da mi bo stala ob strani, a moj sin ni vedel in ni imel možnosti pri odločanju," je še bil odkrit igralec, ki se je s Tracy Pollan poročil leta 1988, skupaj pa imata poleg 33-letnega sina Sama Michaela še 27-letni dvojčici Aquinnah Kathleen in Schuyler Frances ter 21-letno hči Esmé Annabelle. "Nato pa sem vstopil v sedemletno obdobje zanikanja, ko sem skušal najti smisel v vsem tem. Mladenič, ki je zapustil Kanado v prepričanju, da bo uresničil vse svoje cilje, če bo trdo delal, se je kar naenkrat soočil z visoko pregrado pred seboj. Za diagnozo sem povedal le nekaj ljudem in vsi so ohranili mojo skrivnost. Obiskal sem veliko zdravnikov, ki so mi pomagali razumeti fizične spremembe, ki so se mi dogajale ali se niso več dogajale v mojih možganih in kaj je vzrok zanje. Čutil sem, da moram povedati vsem in vedel sem, da bo to imelo velik vpliv na mojo kariero," je še razkril z oskarjem nagrajeni igralec.

Svojo diagnozo je najprej razkril novinarki Barbari Walters, ki je delala za revijo People: "Spomnim se, da je to bilo pred internetom, zato smo takšne novice morali sporočati prek publikacij. Če si želel, da nekaj vsi izvedo, si poklical Barbaro Walters in revijo People. To, kar se je zgodilo potem, je neverjetno. Tolikšna podpora ljudi, čudoviti odzivi mojih kolegov v zabavni industriji, hvala vsem. Vse to je bilo transformativno zame." Takrat se je odločil, da bo šel še korak dlje in se povezal z ljudmi s Parkinsonovo boleznijo: starši, družinami, zdravniki in znanstveniki iz tega področja. "Takrat me je zadelo, da so me moj uspeh, zakon s Tracy in družina pripravili na to edinstveno priložnost in odgovornost," je razložil, zakaj se mu zdi bolezen kot darilo. Zvezdnik je ustanovil tudi lastno fundacijo, ki zbira sredstva za raziskave o tej bolezni, do sedaj pa so zbrali že več kot 1,5 milijarde evrov.