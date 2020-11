Michael J. Fox o najtemnejšem trenutku: zlom roke po operaciji hrbtenjače

59-letnemu Michaelu J. Foxu so pred dobrima dvema letoma operirali hrbtenjačo, da bi odstranili nekancerogeni tumor. "Če me ne bi operirali, bi mi grozila popolna paraliza,"je povedal Michael za revijo People. Zvezdnik je bil v času okrevanja v družinskem domu, a je bil v trenutku, ko se je med ponovnim učenjem hoje, padel, sam doma. Takrat si je nesrečni igralec zlomil roko na več delih in kot je povedal, je bil to zanj najhujši trenutek v življenju. "To je bil zagotovo najtemnejši trenutek. Po padcu sem se naslonil na kuhinjsko steno in čakal na rešilce, da so prišli pome. Ko so končno prišli, sem si rekel: 'Kako sem lahko padel tako nizko.' Takrat sem podvomil v vse. Zdravnikom se nisem mogel nasmehniti. Nisem videl luči na koncu tunela, nisem videl svetle plati."To je bil trenutek, v katerem je Michael, kot je povedal sam, prvič podvomil v svoj optimizem.