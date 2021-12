Michael J. Fox o Parkinsonovi bolezni: Smrti se ne bojim

Michael J. Fox je v nedavnem intervjuju razložil, da se smrti ne boji ter da je v življenju srečen. Za revijo AARP je povedal: ''Ko sem spisal svojo knjigo No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, sem se umaknil iz šovbiznisa,'' po izidu dela pa je lani naznanil tudi, da se že drugič upokojuje in zapušča igralski posel.