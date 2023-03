Michael J. Fox ponosen lastnik kužka: Dobrodošel v svojem novem domu!

Igralec Michael J. Fox je svojim sledilcem pokazal novega družinskega člana, kužka po imenu Blue. 61-letnik je ob fotografiji, na kateri je skupaj z Bluejem gledata v kamero, pripisal: "Hej, Blue, dobrodošel v svojem novem domu!" Nad kosmatincem pa ni navdušen le lastnik, temveč tudi njegovi zvezdniški prijatelji, ki so se oglasili med komentarji.

Michael J. Fox, ki se je pred kratkim udeležil druženja z oboževalci filma Nazaj v prihodnost, je sedaj svojim sledilcem na družbenem omrežju pokazal novega družinskega člana, kužka Blueja. Kosmatinec je takoj očaral vso družino, video posnetek, na katerem se igra s pasjim prijateljem, pa je delila tudi igralčeva žena Tracy Pollan.

icon-expand Michael J. Fox FOTO: Profimedia

"Ojoj, kako je ljubek!" je med komentarji pod fotografijo zapisala igralka Julianne Moore, igralka Ali Wenthworth pa ni skrivala navdušenja: "To je popolnoma noro! Kakšna lepa punca! Povej ji, da tetka Ali komaj čaka, da se bo igrala z njo ..." Igralčeva družina se je aprila 2021 poslovila od 12-letnega kužka Gusa. Zvezdnik je takrat na družbenem omrežju objavil fotografijo, s katero je sporočil žalostno novico: "Gus, odličen kuža in zvesti prijatelj. Pogrešali te bomo."

Gus je bil Foxov zvesti spremljevalec v njegovem nenehnem boju s Parkinsonovo boleznijo. V svoji knjigi je igralec mešanca nemške doge in labradorca označil za čudežnega psa, ker je bil stalen vir podpore ob njegovih zdravstvenih težavah. "Gusa nisem rešil," je zapisal zvezdnik in dodal: "Rekli bi lahko, da je on rešil mene, a je bil preveč skromen, da bi to priznal."

Fox, ki so mu leta 1998 postavili diagnozo Parkinsonove bolezni, je novembra 2020 v oddaji televizijske mreže CBS spregovoril o tem, kako velik vpliv na njegovo življenje je imel Gus: "Ne glede na situacijo in lastne občutke veš, da je ta žival vedno povezana s teboj, kar tudi čutiš. Vaš instinkt, ko imate kronično bolezen, je, da se včasih izolirate in si naredite svet čim manjši, da se vam ne bo treba veliko ukvarjati z ljudmi, a zaradi psa se boste odprli."

