Michael J. Fox se veseli prihodnosti: 'Moja hči se bo poročila'

Igralec Michael J. Fox že več kot 30 let živi s Parkinsonovo boleznijo, neozdravljivo degenerativno boleznijo centralnega živčnega sistema. V tem času se je soočil s številnimi fizičnimi izzivi, ki mu življenje vsakodnevno otežujejo. "Bilo je veliko izzivov," je pojasnil. "Veliko fizičnih izzivov v teh dneh je bilo pogojenih z mojim natrpanim urnikom. Delal sem film, dokumentarni film in poleg tega imel še mnogo dodatnih obveznosti," je še dodal.

Kljub vsem naporom pa se zvezdnik veseli prihodnosti. "Moja hči se bo poročila, dobre stvari se dogajajo in življenje je lepo. In tako dobro mi gre že vse leto, zagotovo," je povedal za revijo People . Zvezdnik ima skupaj s svojo ženo Tracy Pollan sicer štiri otroke, ki jim pripisuje pomemben del pri svojem spopadanju s težko boleznijo. "S pomočjo družine, s pomočjo ljudi, s katerimi delam, sem se lahko spopadel s temi izzivi in jih presegel ter naredil nove stvari," je povedal Fox.

Posebno mesto v njegovem srcu ima njegova žena, igralka, s katero imata za seboj že desetletja uspešnega zakona. Fox je za znan tuj medij delil skrivnost za uspešen zakon. "Sproti si izmišljujeva skrivnostni recept. Zanimivo je biti poročen 35 let. Ja. Hec je v tem, da sem poročen 35 let in prav teh 35 let mojega življenja je bilo najlepših," je še dodal priljubljeni igralec.