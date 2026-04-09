Michael J. Fox zanikal govorice o svoji smrti

Michael J. Fox je še živ. Zvezdnik je prek svojega tiskovnega predstavnika oboževalcem zagotovil, da je z njim vse v redu in da so mnogi prispevek z naslovom 'Spominjamo se življenja Michaela J. Foxa', ki ga je objavil CNN , napačno razumeli kot homage ob njegovi smrti. Za zavajanje se je opravičil tudi CNN .

Zvezdnik se je sicer v zadnjih letih umaknil iz javnosti in se le redko pojavlja na javnih dogodkih. Razlog je Parkinsonova bolezen, katere diagnozo je dobil leta 1991, ko je bil star 29 let. Javnosti je novico o svojem zdravstvenem stanju razkril sedem let pozneje.

"Michael je odlično! Bil je gost na PaleyFestu in dal nekaj intervjujev," je za TMZ povedal igralčev tiskovni predstavnik, CNN pa je v izjavi, ki jo je prav tako podal njihov predstavnik, sporočil: "Prispevek je bil objavljen po pomoti. Odstranili smo ga z vseh platform in se opravičili Michaelu J. Foxu ter njegovi družini."

V minulih letih je večkrat spregovoril tako o bolezni kot o svojem zdravstvenem stanju. Priznal je, da se je na začetku težko soočal z informacijo, da je zbolel, pozneje pa je začel javnost osveščati o Parkinsonovi bolezni in ustanovil fundacijo, ki financira raziskave, ki bi pomagale pri iskanju zdravila za to za zdaj neozdravljivo bolezen.

"Moja prva reakcija, ko so mi sporočili diagnozo, je bila, da so se zmotili in ne vedo, kdo sem," je povedal leta 2018 za Closer Weekly. "Odzval sem se tako, da sem začel prekomerno piti, saj sem mislil, da bom tako pozabil in bo vse skupaj izginilo. Odvisnost je povzročila težave v mojem zakonu, ki je bil vedno dober, pozneje pa je postal čudovit," je takrat še dodal. Zvezdnik je leta 2023 v intervjuju za CBS Sunday Morning dejal, da se zaveda, da ne bo dočakal 80. leta starosti, saj bo bolezen prej terjala svoj davek, zdaj 64-letni igralec pa je takrat priznal, da je življenje s Parkinsonovo boleznijo zanj vsak dan težje.

Fox je od leta 1988 poročen s Tracy Pollan, zakonca pa imata 36-letnega sina Michaela, 31-letni dvojčici Aquinnah Kathleen in Schuyler Frances ter 24-letno Esmé Annabelle.