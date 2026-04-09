Tuja scena

Michael J. Fox zanikal govorice o svoji smrti

Los Angeles, 09. 04. 2026 13.52 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Michael J. Fox

Igralec Michael J. Fox, ki je znan po franšizi Nazaj v prihodnost, je prek svojega tiskovnega predstavnika zanikal govorice, da je umrl. Napačne informacije so se pojavile po objavi CNN-ovega prispevka o zvezdnikovem življenju, zaradi katerega so mnogi sklepali, da je umrl.

Michael J. Fox je še živ. Zvezdnik je prek svojega tiskovnega predstavnika oboževalcem zagotovil, da je z njim vse v redu in da so mnogi prispevek z naslovom 'Spominjamo se življenja Michaela J. Foxa', ki ga je objavil CNN, napačno razumeli kot homage ob njegovi smrti. Za zavajanje se je opravičil tudi CNN.

Michael J. Fox ima Parkinsonovo bolezen.
FOTO: Profimedia

"Michael je odlično! Bil je gost na PaleyFestu in dal nekaj intervjujev," je za TMZ povedal igralčev tiskovni predstavnik, CNN pa je v izjavi, ki jo je prav tako podal njihov predstavnik, sporočil: "Prispevek je bil objavljen po pomoti. Odstranili smo ga z vseh platform in se opravičili Michaelu J. Foxu ter njegovi družini."

Zvezdnik se je sicer v zadnjih letih umaknil iz javnosti in se le redko pojavlja na javnih dogodkih. Razlog je Parkinsonova bolezen, katere diagnozo je dobil leta 1991, ko je bil star 29 let. Javnosti je novico o svojem zdravstvenem stanju razkril sedem let pozneje.

V minulih letih je večkrat spregovoril tako o bolezni kot o svojem zdravstvenem stanju. Priznal je, da se je na začetku težko soočal z informacijo, da je zbolel, pozneje pa je začel javnost osveščati o Parkinsonovi bolezni in ustanovil fundacijo, ki financira raziskave, ki bi pomagale pri iskanju zdravila za to za zdaj neozdravljivo bolezen.

"Moja prva reakcija, ko so mi sporočili diagnozo, je bila, da so se zmotili in ne vedo, kdo sem," je povedal leta 2018 za Closer Weekly. "Odzval sem se tako, da sem začel prekomerno piti, saj sem mislil, da bom tako pozabil in bo vse skupaj izginilo. Odvisnost je povzročila težave v mojem zakonu, ki je bil vedno dober, pozneje pa je postal čudovit," je takrat še dodal. Zvezdnik je leta 2023 v intervjuju za CBS Sunday Morning dejal, da se zaveda, da ne bo dočakal 80. leta starosti, saj bo bolezen prej terjala svoj davek, zdaj 64-letni igralec pa je takrat priznal, da je življenje s Parkinsonovo boleznijo zanj vsak dan težje.

Fox je od leta 1988 poročen s Tracy Pollan, zakonca pa imata 36-letnega sina Michaela, 31-letni dvojčici Aquinnah Kathleen in Schuyler Frances ter 24-letno Esmé Annabelle.

Razlagalnik

Parkinsonova bolezen je kronična, napredujoča nevrodegenerativna motnja, ki prizadene predvsem motorične funkcije. Nastane zaradi postopnega propadanja nevronov v možganih, ki proizvajajo dopamin, kemični prenašalec, odgovoren za nadzor gibanja. Glavni simptomi vključujejo tresenje v mirovanju, okorelost mišic, počasnost gibov (bradikinezija) in nestabilnost drže. Bolezen lahko povzroči tudi netremorske simptome, kot so težave z govorom, čustveni problemi, motnje spanja in kognitivne spremembe. Čeprav vzrok Parkinsonove bolezni ni v celoti znan, se domneva, da gre za kombinacijo genetskih in okoljskih dejavnikov.

Franšiza 'Nazaj v prihodnost' (Back to the Future) je serija treh znanstvenofantastičnih pustolovskih filmov, ki so izšli med letoma 1985 in 1990. Filmi spremljajo mladega Martyja McFlyja (igra ga Michael J. Fox) in njegovega prijatelja, izumitelja dr. Emmetta Browna (igra ga Christopher Lloyd), ki s pomočjo časovnega stroja, zgrajenega iz avtomobila DeLorean, potujeta skozi čas. Serija je znana po svoji domiselni zgodbi, humorju in ikoničnih likih, ter je pustila velik pečat v popularni kulturi.

Fundacija Michaela J. Foxa (Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research) je vodilna neprofitna organizacija, ki se posveča iskanju zdravila za Parkinsonovo bolezen. Ustanovil jo je igralec Michael J. Fox leta 2000. Fundacija financira in spodbuja raziskave na področju Parkinsonove bolezni, s poudarkom na razvoju novih terapij, ki bi lahko upočasnile ali ustavile napredovanje bolezni ter izboljšale kakovost življenja bolnikov. Aktivno sodeluje z znanstveniki, farmacevtskimi podjetji in bolniki po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
09. 04. 2026 14.16
Ni ga človeka na tem svetu, ki bi trenutno hotel biti v njegovi kozi. Sreco ima, da ima poleg sebe svojo sorodno dušo in svoje otroke. Prebral vse njegove knjige. Deluje kot velik tezak.
bibaleze
