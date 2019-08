Michael Jackson je bil pred smrtjo skoraj popolnoma plešast

V dokumentarnem filmu Killing Michael Jackson so policisti, ki so preiskovali okoliščine smrti zvezdnika Michaela Jacksona, razkrili, da je bil glasbenik pred smrtjo skoraj čisto brez las, njegovo telo pa je bilo, kot smo že poročali, prekrito z različnimi skritimi tetovažami in brazgotinami, ki so jih pustile razne lepotne operacije.

Detektiv losangeleške policije, Scott Smith, je dejal, da je bilo najbolj presenetljivo to, da je bil Jackson skoraj plešast. "Nenavadna stvar, ki je nisem mogel nehati gledati, je bila njegova glava, njegova lobanja, saj je v javnosti vedno nosil lasuljo. Po vrhu glave je imel zelo veliko brazgotin," je razkril detektiv. Povedal je še, da je po celi glavi imel zelo malo las. "Glede na to, da je imel v javnosti vedno lepo razpuščene lase, je bilo to čisto nasprotje," je dodal.