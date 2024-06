V sodnih dokumentih, do katerih se je dokopal portal E! News , je razvidno, da je bil Michael Jackson ob smrti v večstomilijonskih dolgovih. Odvetniki izvršiteljev Jacksonove zapuščine so povedali, da so bile poslovne zadeve pokojnega pevca leta 2009 tako neurejene, da je imel več kot 500 milijonov dolarjev dolga, ko je umrl star 50 let.

"Michael Jackson je poleg tega imel precejšnje stroške v zvezi s pripravami na svojo koncertno turnejo This Is It," je še zapisano v listini, ki je bila 21. junija predložena okrožnemu sodišču v Los Angelesu. Poleg tega so odvetniki izvršiteljev povedali, da je Jackson v letih tik pred smrtjo večkrat zamenjal vodje podjetij, odvetnike in osebne menedžerje, zaradi česar so morali izslediti dokumente, ki so bili raztreseni po državi.

Zastopniki izvršiteljev zapuščine trdijo, da so leta po smrti pevca uspešno izboljšali podobo in zapuščino Michaela Jacksona v korist upravičencev Michaelovega sklada, ki vključuje Jacksonove tri otroke."Čeprav je od smrti Michaela Jacksona minilo že več kot desetletje, se morajo izvršitelji občasno spoprijeti s posledicami okoliščin, ki so obstajale v času smrti Michaela Jacksona," so zapisali.

Odvetniki izvršiteljev zdaj od sodišča zahtevajo, naj avtorizira odškodnino za storitve, ki so jih opravile številne pravne družbe v imenu Jacksonovega premoženja, kar skupaj znaša več kot 3,5 milijona dolarjev oziroma 3,27 milijona evrov plačila. "V času smrti Michaela Jacksona je bilo njegovo premoženje visoko zadolženo, dolg pa je bil v nekaterih primerih neplačan," je zapisano v sodnem dokumentu. "Izvršitelji so si s pomočjo svoje pravne ekipe prizadevali za tekoče stanje vseh dolgov ter se pogajali in prestrukturirali dolg po obrestnih merah, veliko ugodnejših za zapuščino, tako da je zapuščina lahko in v celoti poplačala ves dolg, ki je tako močno obremenjeval Michaela Jacksona v njegovem življenju."