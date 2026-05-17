Michael Jackson tudi po smrti ruši rekorde

Glasba Michaela Jacksona ponovno zaseda vrhove lestvic poslušanosti. Album Thriller se je prvič po letu 1984 vrnil na prvo mesto Billboardove lestvice najbolj poslušanih R&B in hip-hop albumov. Pesem Billie Jean je medtem na sloviti lestvici Billboard Hot 100 skočila na 17. mesto, Human Nature na 29., uspešnica Beat It na 32., pesem Don't Stop Till You Get Enough pa na 42. mesto.
Vir novega vala Jacksonove evforije pripisujejo biografskemu filmu Michael, ki je po premieri aprila letos hitro postal velika uspešnica v kinematografih. V vlogi slavnega Michaela je nastopil njegov nečak Jaafar Jackson, sin Jermaina Jacksona. "Želel sem ujeti njegovo energijo in srce, ne le gibov in glasu," je ob premieri povedal mladi igralec, ki filmske kariere nikoli ni načrtoval. Razkril je tudi, da je mesece preučeval stare intervjuje, domače posnetke in Michaelove nastope, da bi čim bolj avtentično poustvaril osebnost slavnega strica.
Poznavalci glasbene industrije ob svežih številkah poslušanosti opozarjajo na še en mejnik. Michael Jackson je postal sploh prvi izvajalec v zgodovini, ki mu je uspelo vrh Billboardove R&B/Hip-Hop lestvice osvojiti v kar šestih različnih desetletjih.
Na družbenih omrežjih in glasbenih forumih so se po premieri filma pojavili številni navdušeni odzivi spletnih komentatorjev. "Šele zdaj sem se zavedel, koliko velikih hitov je imel Michael Jackson," pravi eden izmed najbolj všečkanih, medtem ko drugi dodaja, da "njegova glasba zveni, kot da je bila izdana danes."
Lestvica Billboard Hot 100 je najpomembnejša glasbena lestvica v Združenih državah Amerike, ki meri priljubljenost pesmi na podlagi predvajanja na radijskih postajah, prodaje fizičnih in digitalnih nosilcev zvoka ter števila pretočnih predvajanj na spletnih platformah. Ustanovljena je bila leta 1958 in od takrat velja za osrednje merilo uspeha v glasbeni industriji, saj odraža trenutni glasbeni utrip in preference poslušalcev v ZDA.
Album Thriller, izdan leta 1982, velja za enega najpomembnejših in najbolje prodajanih glasbenih dosežkov vseh časov. Z njim je Michael Jackson podrl številne rasne bariere na glasbenih televizijah, kot je MTV, in združil različne glasbene zvrsti, kot so pop, rock, R&B in funk. Poleg glasbe je album revolucioniral tudi področje glasbenih videospotov, saj so kratki filmi, posneti za naslovno skladbo in druge hite, postavili povsem nove standarde za produkcijo in vizualno pripovedovanje v glasbeni industriji.
Jermaine Jackson je starejši brat Michaela Jacksona in nekdanji član legendarne skupine The Jackson 5, v kateri je bil poleg Michaela glavni vokalist in basist. Skupina, ki so jo sestavljali bratje Jackson, je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja pomembno zaznamovala glasbeno sceno s svojim značilnim soul in pop zvokom. Jermaine je imel tudi uspešno samostojno kariero, njegova družina pa je skozi desetletja veljala za eno najbolj vplivnih in prepoznavnih glasbenih dinastij v popularni kulturi.
