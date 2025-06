Michael Jordan na Hrvaškem zasidral svojo 75-metrsko jahto

Michael Jordan se te dni s svojo družino mudi na Hrvaškem. Svojo luksuzno jahto je zasidral v Skradinu, kjer si je ogledal znamenite ulice in se pozneje odpravil do slapov Krke. To ni prvič, da je legendarni košarkar obiskal Hrvaško, leta 2021 se je že mudil po številnih priljubljenih dalmatinskih mestih.