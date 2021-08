Michael Jordan na oddihu v Splitu: najel jahto za milijon evrov na teden

Dobro razpoloženega športnika bliskavice in navdušeni oboževalci niso motili. Ko se je vkrcal na jahto in se namestil na enem od foteljev, je s svojim telefonom fotografiral paparace in oboževalce, ki so fotografirali njega.

95-metrska jahta s šestimi palubami

Jordan je pozornost pritegnil tudi z jahto, ki jo je najel. Kot poročajo hrvaški mediji, je dolga kar 95 metrov in ima šest palub. Jahta je bila zgrajena leta 2020 in je v lasti podjetja Golden Yachts. Sprejme lahko do 12 gostov in ima kar 14 spalnic, med katerimi so tudi poseben apartma, dve VIP-sobi, sedem dvoposteljnih sob in ena enoposteljna z detajli v marmorju. Jahta lahko sprejme do 29 članov posadke.

Na palubi sta bar in velika površina za sončenje, sproščanje in zabave. Na njej so tudi helidrom, jacuzzi, platforma za plavanje, savna in fitnes. Jahta ima tudi podvodne luči.