Michael Jordan o sinovem razmerju z Larso Pippen: Tega nisem odobril

Marcus Jordan in Larsa Pippen sta v začetku tega leta javno oznanila, da sta par. To je z objavo skupne fotografije na Instagramu sporočila kar resničnostna zvezdnica, ki se je nedavno ločila od nekdanjega košarkarja Scottieja Pippna. Svetovno javnost je seveda dolgo zanimalo, kaj si o zvezi svojega sina z ženo svojega nekdanjega soigralca misli slavni Michael Jordan, ki je vztrajno molčal. A zdaj je jasno – 60-letni košarkarski zvezdnik novega razmerja svojega sina ne odobrava.

Ljubezen včasih izbira čudna pota, s katerimi se okolica morda ne strinja. Še posebej je to pogosto v svetu slavnih, kjer je menjava partnerjev in javno zanikanje ali objavljanje ljubezenskih odnosov nekaj povsem vsakdanjega. Tako sta tudi v začetku leta svojo zvezo z objavo na Instagramu potrdila Marcus Jordan in Larsa Pippen, a sta naletela na kar precej negativen odziv.

icon-expand Marcus Jordan in Larsa Pippen sta naletela na kar precej negativen odziv, ko sta sporočila, da sta v zvezi. FOTO: Profimedia

Kaj si o njunem odnosu misli javnost, 32-letnega košarkarja in njegove nove, 16 let starejše spremljevalke več kot očitno ne zanima. Se pa vse, odkar sta se septembra 2022 začela skupaj pojavljati v javnosti in sprožati govorice o romanci, poraja vprašanje, kaj si o tem misli njegov oče, slavni Michael Jordan.

icon-expand Michael Jordan ne obravnava sinove zveze z Larso Pippen. FOTO: Profimedia

Do odgovora se je nedavno uspelo prebiti nadležnim fotografom, ki so zvezdnika ujeli sredi Pariza in ga vprašali, ali odobrava sinovo novo razmerje. "Ne!" je odgovoril nekdanji košarkarski zvezdnik in kasneje še enkrat z nekoliko glasnejšim tonom ponovil odgovor. 60-letnik namreč ni navdušen, da je njegov sin v razmerju z žensko, ki je bila pred tem več kot 20 let poročena z njegovim nekdanjim soigralcem znotraj moštva Chicago Bulls, Scottiejem Pippnom.