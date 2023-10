Michael Jordan postal prvi športnik med 400 najbogatejšimi Američani

Košarkarska legenda Michael Jordan je postal prvi športnik, ki se je znašel na Forbesovi lestvici 400 najbogatejših Američanov. Šestkratni prvak lige NBA, ki ima donosno licenčno pogodbo s podjetjem Nike in je pred kratkim prodal svoj večinski delež v Charlotte Hornets, je dosegel neverjetno – skoraj tri milijarde evrov – neto vrednost in se pridružil mogotcem, kot so Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett in Ken Griffin.

Ni jasno, katero mesto lestvice točno bo Michael Jordan zasedel, ko bo seznam v prihodnjih mesecih posodobljen, toda na lanskem Forbesovem seznamu je bilo na 359. mestu 10 ljudi z neto vrednostjo treh milijard. Jordan je tako postal prvi profesionalni športnik med 400 najbogatejšimi Američani. icon-expand Michael Jordan je prvi športnik, ki se je znašel na lestvici najbogatejših 400 Američanov. FOTO: Profimedia Forbes pravi, da seznam izračuna ob upoštevanju vseh vrst sredstev, vključno z deleži v javnih in zasebnih podjetjih, nepremičninami, umetninami, jahtami, letali, ranči, vinogradi, nakitom, avtomobilskimi zbirkami in drugim, upoštevana pa sta tudi dolg in dobrodelnost. Jordan je postal prvi afroameriški lastnik ekipe, ko je leta 2010 kupil Charlotte za približno 275 milijonov evrov, ko so bili znani še kot Bobcats. To poletje je prodal svoj delež za neverjetne tri milijarde evrov, kar je druga najvišja prodajna cena v zgodovini lige. PREBERI ŠE Jordan čez noč zaslužil dobri dve milijardi evrov Poleg prodaje Hornetsov je Jordan zaslužil milijarde z licenčno pogodbo za oblačila Jordan Brand z Nikeom, po kateri zasluži 500.000 evrov na leto in dobi pet odstotkov licenčnine na vse zaslužke znamke Jordan. Jordanova slava na igrišču je privedla tudi do uspeha zunaj igrišča, vključno z donosnimi podpisi pogodb s podjetji Gatordate, Hanes, Chevrolet, McDonald's, Ball Park Franks in Wheaties, slavni košarkar pa je edinstven tako po svojih športnih sposobnostih kot finančnem statusu, saj je samo sedem profesionalnih športnikov doseglo status milijarderja.