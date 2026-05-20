Tuja scena

Michael Jordan v hospicu presenetil svojo srednješolsko profesorico

Sverna Karolina, 20. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Michael Jordan

Legendarni košarkar Michael Jordan je uresničil željo svoje srednješolske profesorice, gospe Ette, in se še zadnjič pogovoril z njo. Zvezdnik lige NBA se je profesorici, ki je v hospicu v njegovem rojstnem kraju, na pobudo socialne delavke ustanove oglasil prek videoklica.

Michael Jordan je svoji nekdanji profesorici uresničil željo, da se še zadnjič pogovorita. Gospa Etta, ki je legendarnega košarkarja učila v srednji šoli, naj bi v hospicu, kjer trenutno prejema oskrbo, veliko govorila o nekdanjem dijaku, zato je socialna delavka Wendy poskrbela, da profesorica še zadnjič pride v stik s 63-letnikom.

Michael Jordan je s pogovorom uresničil željo svoji srednješolski profesorici.
FOTO: Profimedia

Čeprav je trajalo kar nekaj časa, da je vendarle prejela Jordanov klic, je presenečena Wendy, ki je bila takrat doma, odhitela h gospe Etti. "Smejala sta se, se zbadala in se skupaj spominjala tistih dni, tako da smo vsi zajokali," je za lokalno televizijo WECT 6 povedal eden od zaposlenih v hospicu, ki je dodal, da si bodo tako profesorica kot njena družina za vedno zapomnili ta pogovor.

Jordan, ki je od takrat, ko je zaključil srednjo šolo, postal eden od najboljših košarkarjev na svetu vseh časov, je znan po tem, da rad pomaga in daruje v dober namen, še posebej, če gre za domači kraj. Maja 2024 je tako odprl že tretjo bolnišnico v Wilmingtonu, za svoj 60. rojstni dan pa je neprofitni organizaciji Make-A-Wish namenil desetmilijonsko donacijo, ki je najvišji donirani znesek, kar so jih kdaj prejeli.

Razlagalnik

Hospic je posebna oblika zdravstvene in socialne oskrbe, namenjena osebam z neozdravljivimi boleznimi v napredovalem stadiju. Njegov primarni cilj ni zdravljenje bolezni, temveč lajšanje bolečin in drugih telesnih simptomov ter zagotavljanje psihološke, socialne in duhovne podpore tako bolniku kot njegovim svojcem. Cilj hospic oskrbe je omogočiti bolniku čim bolj kakovostno in dostojanstveno življenje v zadnjem obdobju.

Organizacija Make-A-Wish (v slovenščini znana kot fundacija 'Uresniči željo') je mednarodna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1980 v ZDA. Njen glavni namen je uresničevanje posebnih želja otrok, ki se soočajo s hudimi, življenjsko ogrožajočimi boleznimi. S tem ko otrokom omogočijo izkušnjo, o kateri sanjajo, jim želijo vliti pogum, upanje in veselje, kar jim pomaga pri soočanju z zahtevnim procesom zdravljenja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
