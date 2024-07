Michael Jordan z roko v roki z ženo na sprehodu po Portofinu

Počitnice so čas, ko se preko luže odpravijo številni ameriški zvezdniki, tudi to poletje pa ni nič drugače. Med tistimi, ki so obiskali obalo Italije, je tudi nekdanji košarkar Michael Jordan, ki so ga fotografi v objektive ujeli med sprehodom z ženo Yvette Prieto. Zakonca, ki sta pred oltar stopila leta 2013, sta se po mestu Portofino sprehajala z roko v roki, z njima pa sta bili tudi hčeri.