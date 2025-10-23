Svetli način
Tuja scena

Michael Jordan že leta ni igral košarke

New York, 23. 10. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 32 minutami

Legendarni košarkar Michael Jordan je razkril, da že leta ni igral košarke. Pred kratkim ga je namreč v zadrego spravila prošnja moškega, ki je želel, da upokojeni športnik izvede prosti met. Dodaten stres pa so mu, kljub temu da ga je leta spremljalo na milijone gledalcev, povzročili otroci.

Michael Jordan je v intervjuju, kjer je govoril o svoji novi službi posebnega poročevalca lige NBA, priznal, da košarke ni igral že leta. Športnega komentatorja Mika Tirica je presenetil z zanimivo prigodo, ki se mu je zgodila pred kratkim.

Michael Jordan
Michael Jordan FOTO: Profimedia

Zvezdnik je med Ryderjevim pokalom bival v eni od nepremičnin na Long Islandu, njen lastnik pa ga je prosil, ali lahko na igrišču izvede prosti met. "Ko sem stopil v igro, da bi izvedel prosti met, sem bil bolj živčen, kot kadar koli poprej v zadnjih letih," je po poročanju revije People dejal 62-letnik. 

Opazovali so ga tudi vnuki lastnika nepremičnine, kar mu je povzročilo še dodaten pritisk. "Razlog je v tem, da so ti otroci slišali zgodbe svojih staršev o tem, kaj sem počel pred 30 leti." Ker pa je njegova raven igre prestala preizkus časa, jo Jordan zdaj želi nadaljevati. "Čutim posebno odgovornost do košarke," je priznal.

Legendarni košarkar ima na uspešna leta kariere lepe spomine. "Obožujem to, bolj kot si lahko predstavljaš," je povedal Tiricu in dodal: "Po pravici povedano, rad bi vzel čarobno tabletko, si nadel kratke hlače in šel igrati košarko, ker to sem jaz. Takšna tekmovalnost, takšna želja po tekmovanju, za to živim in to pogrešam. Pogrešam tisti občutek igranja košarke."

Kar pa zadeva tisti stresni prosti met, ki ga je uspešno izvedel prejšnji mesec? "To mi je polepšalo cel teden, da sem lahko razveselil tistega otroka, ne da bi sploh vedel, ali mi bo uspelo," je dejal Američan.

Dakota Johnson: Če moški nosi japonke, bežite!

Amor Fati
23. 10. 2025 10.05
Floskule. Še včeraj sem ga videl, kako je metal na koš.
