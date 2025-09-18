Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Michael Keaton o Kirku: Ironija, da je bil ubit s pištolo, je neverjetna

Los Angeles, 18. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Igralec Michael Keaton je deležen ostrih kritik zaradi svojih nedavnih izjav ob smrti Charlieja Kirka. "Ker na koncu streljanje ljudi ne bo nikoli rešilo ničesar, ironija, da je bil ubit s pištolo, pa je neverjetna," je med drugim dejal zvezdnik. Njegove besede so razdelile javnost, nekateri so ga obsodili, drugi pa pozvali k strpnosti.

Michael Keaton se sooča z negativnimi odzivi, potem ko so se njegovi nedavni komentarji o smrti Charlieja Kirka preplavili družbena omrežja. Igralec je svoje mnenje izrazil na gala prireditvi ob 50. obletnici organizacije Investigative Reporters and Editors.

Michael Keaton
Michael Keaton FOTO: Profimedia

"Preden se lotimo bistva te zadeve, si bom vzel minutko in povedal, da ne glede na to, kako se verjetno – ne verjetno – ne strinjam z mnogimi stvarmi, ki jih je povedal, Charlie Kirk, za seboj pušča dva otroka in ženo. Tega se morate zavedati," je začel v svojem govoru po poročanju Variety in dodal: "Ker na koncu streljanje ljudi ne bo nikoli rešilo ničesar, ironija, da je bil ubit s pištolo, pa je neverjetna," je nadaljeval.

Mnogi so svoje razočaranje delili na družbenih omrežjih, kjer so zvezdnika Batmana med drugim označili za "bedaka". "Zaradi tega je toliko ljudi prenehalo gledati karkoli, kar ustvarja Hollywood. Michael Keaton je resnično bedak, ko ga slišiš govoriti," je eden od njih zapisal na X, drugi pa je dodal: "Charlie je branil drugi amandma, da bi se lahko zaščitili pred tiransko vlado, ne pa zato, da bi lahko streljali ljudi v grlo, ker nam ni všeč, kaj govorijo v razpravi."

Charlie Kirk
Charlie Kirk FOTO: AP

76-letnega zvezdnika so nekateri tudi zagovarjali ter pozvali ostale, naj bodo prijazni in splet ohranjajo pozitiven. "Priznajmo Michaelu Keatonu, da mu je mar, da bo Charlieja njegova družina pogrešala. Zlobni odzivi na Michaela niso v pomoč. Postanemo del problema, če grdo govorimo z drugimi. Vsi se moramo zavedati svojega vedenja in biti prijazni do drugih. Charlie Kirk je bil prijazen do vseh. Bodimo tudi mi prijazni," je zapisala ta oseba.

Preberi še Atentat na Charlieja Kirka obsodili številni zvezdniki

Svoje misli o smrti desničarskega komentatorja je delilo še več drugih zvezdnikov, med njimi Jamie Lee Curtis, Morgan Wallen in Amanda Seyfried. Slednja je pokojnega vplivneža označila za sovražno osebo.

Desničarski aktivist in zvest podpornik Donalda Trumpa je bil pred dnevi ustreljen na kampusu univerze Utah Valley. Kirk je bil star 31 let.

Michael Keaton Charlie Kirk Igralec Donald Trump Zvezdniki
Naslednji članek

Iz pariškega prirodoslovnega muzeja ukradli več kepic zlata

SORODNI ČLANKI

'Imel sem priložnost, da ubijem Charlieja Kirka, in jo izkoristil'

Za morilca Charlieja Kirka bo tožilec zahteval smrtno kazen

Chris Martin: Ljubezen lahko pošljete družini Charlieja Kirka

Michael Keaton pred snemanjem nadaljevanja kultne klasike živčen

Prvi pogled v nadaljevanje kultne klasike Beetlejuice

Michael Keaton ponovno stopa v čevlje Batmana

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256