Michael Keaton o Kirku: Ironija, da je bil ubit s pištolo, je neverjetna

Michael Keaton se sooča z negativnimi odzivi, potem ko so se njegovi nedavni komentarji o smrti Charlieja Kirka preplavili družbena omrežja. Igralec je svoje mnenje izrazil na gala prireditvi ob 50. obletnici organizacije Investigative Reporters and Editors.
"Preden se lotimo bistva te zadeve, si bom vzel minutko in povedal, da ne glede na to, kako se verjetno – ne verjetno – ne strinjam z mnogimi stvarmi, ki jih je povedal, Charlie Kirk, za seboj pušča dva otroka in ženo. Tega se morate zavedati," je začel v svojem govoru po poročanju Variety in dodal: "Ker na koncu streljanje ljudi ne bo nikoli rešilo ničesar, ironija, da je bil ubit s pištolo, pa je neverjetna," je nadaljeval.
Mnogi so svoje razočaranje delili na družbenih omrežjih, kjer so zvezdnika Batmana med drugim označili za "bedaka". "Zaradi tega je toliko ljudi prenehalo gledati karkoli, kar ustvarja Hollywood. Michael Keaton je resnično bedak, ko ga slišiš govoriti," je eden od njih zapisal na X, drugi pa je dodal: "Charlie je branil drugi amandma, da bi se lahko zaščitili pred tiransko vlado, ne pa zato, da bi lahko streljali ljudi v grlo, ker nam ni všeč, kaj govorijo v razpravi."
76-letnega zvezdnika so nekateri tudi zagovarjali ter pozvali ostale, naj bodo prijazni in splet ohranjajo pozitiven. "Priznajmo Michaelu Keatonu, da mu je mar, da bo Charlieja njegova družina pogrešala. Zlobni odzivi na Michaela niso v pomoč. Postanemo del problema, če grdo govorimo z drugimi. Vsi se moramo zavedati svojega vedenja in biti prijazni do drugih. Charlie Kirk je bil prijazen do vseh. Bodimo tudi mi prijazni," je zapisala ta oseba.
Svoje misli o smrti desničarskega komentatorja je delilo še več drugih zvezdnikov, med njimi Jamie Lee Curtis, Morgan Wallen in Amanda Seyfried. Slednja je pokojnega vplivneža označila za sovražno osebo.
Desničarski aktivist in zvest podpornik Donalda Trumpa je bil pred dnevi ustreljen na kampusu univerze Utah Valley. Kirk je bil star 31 let.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.