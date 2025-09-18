Svetli način
Michael Keaton o Kirku: Ironija, da je bil ubit z orožjem, je neverjetna

Los Angeles, 18. 09. 2025 06.00

E.K.
37

Igralec Michael Keaton je deležen ostrih kritik zaradi svojih nedavnih izjav ob smrti Charlieja Kirka. "Ker na koncu streljanje ljudi ne bo nikoli rešilo ničesar, ironija, da je bil ubit z orožjem, pa je neverjetna," je med drugim dejal zvezdnik. Njegove besede so razdelile javnost, nekateri so ga obsodili, drugi pa pozvali k strpnosti.

Michael Keaton se sooča z negativnimi odzivi, potem ko so se njegovi nedavni komentarji o smrti Charlieja Kirka preplavili družbena omrežja. Igralec je svoje mnenje izrazil na gala prireditvi ob 50. obletnici organizacije Investigative Reporters and Editors.

Michael Keaton
Michael Keaton FOTO: Profimedia

"Preden se lotimo bistva te zadeve, si bom vzel minutko in povedal, da ne glede na to, kako se verjetno – ne verjetno – ne strinjam z mnogimi stvarmi, ki jih je povedal, Charlie Kirk, za seboj pušča dva otroka in ženo. Tega se morate zavedati," je začel v svojem govoru po poročanju Variety in dodal: "Ker na koncu streljanje ljudi ne bo nikoli rešilo ničesar, ironija, da je bil ubit s pištolo, pa je neverjetna," je nadaljeval.

Mnogi so svoje razočaranje delili na družbenih omrežjih, kjer so zvezdnika Batmana med drugim označili za "bedaka". "Zaradi tega je toliko ljudi prenehalo gledati karkoli, kar ustvarja Hollywood. Michael Keaton je resnično bedak, ko ga slišiš govoriti," je eden od njih zapisal na X, drugi pa je dodal: "Charlie je branil drugi amandma, da bi se lahko zaščitili pred tiransko vlado, ne pa zato, da bi lahko streljali ljudi v grlo, ker nam ni všeč, kaj govorijo v razpravi."

Charlie Kirk
Charlie Kirk FOTO: AP

76-letnega zvezdnika so nekateri tudi zagovarjali ter pozvali ostale, naj bodo prijazni in splet ohranjajo pozitiven. "Priznajmo Michaelu Keatonu, da mu je mar, da bo Charlieja njegova družina pogrešala. Zlobni odzivi na Michaela niso v pomoč. Postanemo del problema, če grdo govorimo z drugimi. Vsi se moramo zavedati svojega vedenja in biti prijazni do drugih. Charlie Kirk je bil prijazen do vseh. Bodimo tudi mi prijazni," je zapisala ta oseba.

Preberi še Atentat na Charlieja Kirka obsodili številni zvezdniki

Svoje misli o smrti desničarskega komentatorja je delilo še več drugih zvezdnikov, med njimi Jamie Lee Curtis, Morgan Wallen in Amanda Seyfried. Slednja je pokojnega vplivneža označila za sovražno osebo.

Desničarski aktivist in zvest podpornik Donalda Trumpa je bil pred dnevi ustreljen na kampusu univerze Utah Valley. Kirk je bil star 31 let.

Michael Keaton Charlie Kirk Igralec Donald Trump Zvezdniki
Monika Avsenik je na sodelovanje z Janom Plestenjakom pristala brez pomisleka

Iz pariškega prirodoslovnega muzeja ukradli več kepic zlata

KOMENTARJI (37)

klop12
18. 09. 2025 09.50
+1
Desni nočejo, da karkoli komentirate. To je SVOBODA govora hahaha
ODGOVORI
2 1
Watchy
18. 09. 2025 09.44
+2
Ko žačnejo podporniki trumpa govorit o svobodi govora je to actually insane.
ODGOVORI
5 3
Watchy
18. 09. 2025 09.40
+4
Charlie je bil 30 letnik k je hodil pret univerze nabijat 19 letnikom da naj pustijo univerze, ker jih bo itak večina v mcdonaldsu delala...vi ženske se boste itak poročile in pol je imel izjave koker če mene operira temnopolti kirurg ga imam pravico zavrniti in dobiti belega....
ODGOVORI
5 1
extradeluxe
18. 09. 2025 09.31
+1
bolje bi bilo da je komentiral plenice ki jih ima na sebi. charlie ni nikoli zagovarjal kriminala, umore, uporabe ilegalnega orožja, uporabe orožja na političnih nasprotnikih, zagovarjal je uporabo orožja, ki je legalno in predvsem za zaščito ljudstva, pred tiranijo morebitno tiranijo vlade. Seveda nikoli ni zagovarjal umorov ljudi ki imajo drugačno politično mnenje! Tko da ironija je samo v tem da stari govori o stvareh o katerih nima pojma, je pač WOKE usmerjen in ima usta polna sovraštva.
ODGOVORI
5 4
ap100
18. 09. 2025 09.18
-3
kje on vidi ironijo, a bi ga morali z rokami fentati -
ODGOVORI
1 4
Peter Jurcek
18. 09. 2025 08.54
-1
Če bi bil na drugi strani ustreljen levičarski aktivist ne bi trump niti mrdnil, kaj šele da bi kakor koli solidiral. Malo se bojim da je to prelomnica kjer se Amerika počasi preobrača v Orwellovsko diktaturo.
ODGOVORI
5 6
Bagzii
18. 09. 2025 09.07
+6
Trump ne, bi pa blm, antifa požgala ZDA, isto kot pred leti
ODGOVORI
8 2
PARTIZAN PEPE
18. 09. 2025 08.46
+1
Teater...v ozadju pa se pripravlja nekaj večjega...
ODGOVORI
2 1
patogen
18. 09. 2025 08.35
-4
Najbolje je, da Charlija komentirajo in se nad smrtjo nalajajo levičarji, ki ga v življenju niso slišali, ali pa so slišali po družbenih omrežjih sfrizirane filmčke s stvarmi vzetimi iz konteksta. Tudi je brez veze jih prepričevati. Čes "on že ne bo poslušal skrajnega desničaja, itak že vse ve, kaj bo rekel". Gre za psihično bolezen, ki ji ni pomoči.
ODGOVORI
6 10
awontuwej
18. 09. 2025 08.44
+1
Proti patogenih boleznim, kot je recimo janshitis, res ni pomoči...
ODGOVORI
6 5
Peter Jurcek
18. 09. 2025 08.51
+5
Smo ga poslušali in ima Keaton kar prav. Zarečenega kruha se na koncu največ naješ.
ODGOVORI
8 3
Mio56
18. 09. 2025 08.51
-2
levicarji so tko grozni, da na koncu kr desnicarji pospravlajo desnicarje..hmmmm
ODGOVORI
3 5
Pri?evalec
18. 09. 2025 08.32
+2
Polarizacija je največji krivec te razdeljenosti v ZDA, kot tudi povsod po svetu in se masovno spodbuja po vseh medijih, da se ščuva obe polovici vsako s svojimi resnicami proti drugi polovici. Komu mislite je to v interesu?
ODGOVORI
4 2
awontuwej
18. 09. 2025 08.45
+1
Vedno in samo kapitalu, politiki so samo njegove marionete ...
ODGOVORI
2 1
amedeo
18. 09. 2025 08.27
+6
Jp na 130 metrov zadet s pištolo bi morda uspelo samo John Wayne-u, morda še kirku douglasu a le v najboljših letih...
ODGOVORI
8 2
awontuwej
18. 09. 2025 08.46
+1
Ja, v filmu...
ODGOVORI
2 1
LeviTUMOR
18. 09. 2025 08.23
+5
Jap, včasih je bit bolj modro lepo tiho, pa boš bolje čez prišel. To je velik problem za zdraharski lewace. Mislijo, da lahko faflako in pamet ujejo v vsem, ko jim pa nastaviš ogledalo pa prec ogenj v strehi. Dol iz tem levim fasizmom
ODGOVORI
8 3
awontuwej
18. 09. 2025 08.48
-1
Samo neiteligentni desničarji ponavljate to Grimsovo pogruntavščino o levem fašizmu, razen če s tem mislite bivše člane ZKS v SDS...
ODGOVORI
2 3
Peter Jurcek
18. 09. 2025 08.52
-1
Vsaj imamo odziv, ko se v ogledalo pogleda desničar mu je vseeno ker psihopatom dol visi za vse.
ODGOVORI
2 3
GhostWithAxe
18. 09. 2025 08.22
+6
To ni ironija. Ravno o tem je govoril da je treba imet orozje za samoobrambo. Ker kdor hoce bit oborozen lahko z veliko lahkoto kupi kalasnikov na crnem.trgu, pistolo, bombe karkoli. In to tudi v Sloveniji dokazujejo vsak teden ko aretirajo kriminalce vedno znova najdejo ilegalno orozje pri njih.
ODGOVORI
7 1
abigail
18. 09. 2025 08.44
-1
In kako se je on lahko samoobranil???
ODGOVORI
2 3
GhostWithAxe
18. 09. 2025 09.25
+1
S primernim varovanjem katerega z velikim obzalovanjem ugotavljam da ni imel kot tako izredno izpostavljena in ogrozena oseba. So razlicni nivoji sposobnosti za samoobrambo. Za navadnega postenega cloveka je dovolj d aje oborozen (legalno in zelo zelo dobro usposobljen). In potem so samozascitni ukrepi. In potme pridemo ze na nivo ko to ni dovolj - kot pri spostovanemu CK - ko je poteebno drasticno zvisati nivo varnostnih ukrepov.
ODGOVORI
1 0
Watcherman
18. 09. 2025 08.21
+5
Pa ne s pištolo.
ODGOVORI
5 0
abigail
18. 09. 2025 08.16
+2
Sploh mi ni jasno, kaj neki je Keaton rekel narobe??? Aja, no glede na mnenje braniteljev drugega amandmaja bi moral atentator streljat na tiransko vlado in potem bi bilo vse v redu. Torej na Trumpa...
ODGOVORI
4 2
ČrniGad
18. 09. 2025 08.13
+7
Torej je treba prepovedat uporabo plina, ker lahko nekdo komu lase zažge na štedilniku?
ODGOVORI
7 0
televizija2000
18. 09. 2025 08.06
-2
Desni fanatiki ga bodo napadali...
ODGOVORI
5 7
LeviTUMOR
18. 09. 2025 08.23
+4
Kje jih vidiš?? Jaz vidim samo leve sektase
ODGOVORI
5 1
Zvedavi_norec
18. 09. 2025 08.03
+8
A ne bo nihče omenil, kako je možno, da je človek "prinesel" puško na streho v majhnem ruzaku (puška, niti ko je razstavljena, ne gre v majhen ruzak), jo na strehi sestavil (da sploh ne omenjamo, da je z razstavljanjem podrl vse nastavitve optike), puško po streljanju zopet razstavil, jo zopet zložil v majhen ruzak, laufal z njo, jo v gozdu zopet sestavil, jo zavil v brisačo in tam pustil. Resno?!? Pa kdo še verjame tem pravljicam...
ODGOVORI
11 3
PošteniSlovenec
18. 09. 2025 08.01
+4
Vsak peti otrok v Sloveniji je predebel in vsak peti Slovenec je pošten.
ODGOVORI
8 4
Mio56
18. 09. 2025 08.43
+2
Hočeš rečt, da samo predebel otrok je pošten Slovenec?
ODGOVORI
2 0
