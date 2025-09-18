Michael Keaton o Kirku: Ironija, da je bil ubit z orožjem, je neverjetna

"Preden se lotimo bistva te zadeve, si bom vzel minutko in povedal, da ne glede na to, kako se verjetno – ne verjetno – ne strinjam z mnogimi stvarmi, ki jih je povedal, Charlie Kirk, za seboj pušča dva otroka in ženo. Tega se morate zavedati," je začel v svojem govoru po poročanju Variety in dodal: "Ker na koncu streljanje ljudi ne bo nikoli rešilo ničesar, ironija, da je bil ubit s pištolo, pa je neverjetna," je nadaljeval.

Mnogi so svoje razočaranje delili na družbenih omrežjih, kjer so zvezdnika Batmana med drugim označili za "bedaka". "Zaradi tega je toliko ljudi prenehalo gledati karkoli, kar ustvarja Hollywood. Michael Keaton je resnično bedak, ko ga slišiš govoriti," je eden od njih zapisal na X, drugi pa je dodal: "Charlie je branil drugi amandma, da bi se lahko zaščitili pred tiransko vlado, ne pa zato, da bi lahko streljali ljudi v grlo, ker nam ni všeč, kaj govorijo v razpravi."