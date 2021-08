Michael Keaton o zvezdnikih, ki se vmešavajo v politiko: S tem naredite več škode

Hollywoodski igralec Michael Keaton, ki se je v 90. letih vtisnil v spomin kot eden od Batmanov, je jasno in glasno povedal, da ga motijo zvezdniki, ki se vmešavajo v politiko in ki javno izražajo svoja mnenja.

"Že zdavnaj sem se naučil, da lahko naredimo več škode kot koristi, če se mi, ki smo znani, oglašamo in izražamo mnenje preveč glasno. Ljudem sem večkrat povedal, da me na svojih kampanjah v resnici ne želijo. Vsi si bodo mislili: 'Seveda je pripeljal na kampanjo še svoje hollywoodske prijatelje.' Veste, kaj ljudje pozabljajo? Da smo tudi mi vedno ena in ista oseba, naj bo to v Cincinnatiju, Ottawi ali Clevelandu," je povedal igralec.

Keaton je sicer podprl kampanjo Baracka Obame in Joeja Bidna, a se ni želel udeleževati predvolilnih kampanj. To je po njegovem mnenju popolnoma nepotrebno in je dovolj, če vsak samo pove, na kateri strani je, kateri predsednik se jim zdi boljši, nikakor pa ni pristaš sodelovanja na kampanjah.