Michael Keaton se dogovarja za povratek v vlogi Batmana

Michael Keaton, ki se je v vlogi Batmana nazadnje pojavil leta 1992 v filmu 'Batmanova vrnitev', pod režisersko taktirko Tima Burtona, bo morda znova oblekel prepoznaven črni kostum in ob Ezri Millerju zaigral v filmu 'The Flash'. Režijo bo prevzel argentinski režiser Andy Muschietti, piše spletni portal The Guardian.

Michael Keatonje gledalce kot Bruce Wayne oziroma Batman prepričal že v prvem poskusu leta 1989, ko je legendarni lik upodobil v Batmanu Tima Burtona ter nato še tri leta kasneje, v filmu Batmanova vrnitev. Sodelovanje z Burtonom se je že v preteklosti izkazalo za uspeh, saj je Keaton več kot odlično upodobil ikoničnega Beetlejuicea. Z Batmanom je prepričal gledalce in se tako vedno znova uvršča na večne lestvice najboljših treh igralcev, ki so nepozabni filmski lik kadarkoli upodobili. icon-expand Legendarni Keaton je blestel tudi v filmu Bridman, za glavno vlogo je dobil zlati globus in bil nominiran za nagrado oskar. FOTO: Profimedia Po pisanju spletnega portala The Wrap bi 68-letni igralec lahko kaj kmalu znova oblekel Batmanov kostum, saj naj bi se dogovarjal za ponovni skok v vlogo lika, ki pa naj ne bi bil osrednja figura filma, v katerem bi nastopil. Gre namreč za filmThe Flash z Ezro Millerjem v glavni vlogi. Zaenkrat podatek o tem, za kako veliko vlogo gre, še in znan. Stripovski junak Flash, ki ga je odigral Miller, se je sicer, preden se je pojavil v filmu Liga pravičnih, najprej pojavil v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice. icon-expand Michael Keaton je Batmanov kostum oblekel v letih 1989 in 1992. FOTO: Profimedia Andy Muschietti je režijo novega filma The Flash prevzel po tem, ko je leta 2016 od projekta odstopil Rick Famuyiwa. Scenarij je spisala Christina Hodson. Zgodba bo popolnoma ignorirala filma o Batmanu, ki ju je režiral pokojni Joel Schumacherin se bo vrnila k zgodbi filmaBatmanova vrnitev.Temeljila bo na stripu iz leta 2011 z naslovom Flashpoint, kjer Flash potuje nazaj v času, da reši svojo mater. Filmska stvaritev naj bi v ameriške kinematografe prišla v začetku junija 2022. PREBERI ŠE Keaton bi še enkrat igral Batmana, a le če ...