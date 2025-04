Michaela Schumacherja naj bi zaradi rojstva vnukinje pripeljali v Švico

Po poročanju revije Daily Mail naj bi Michael Schumacher prejšnji mesec odletel z Majorke v Švico zaradi prihoda svoje prve vnukinje. Legenda formule ena je že 12 let odmaknjen od oči javnosti, potem ko je doživel grozljivo smučarsko nesrečo v francoskih Alpah in skoraj izgubil življenje. Po zlomu lobanje je bil postavljen v medicinsko inducirano komo, kasneje pa je prestal dve možganski operaciji.

Po poročanju The Sun se naj bi uspešni dirkač po dolgem času vrnil v družinsko hišo ob Ženevskem jezeru, da bi bil s svojo hčerko, ko je rodila. Tja naj bi odpotoval s helikopterjem, da bi bil priča posebnemu družinskemu dogodku, pri čemer sta se Gina in njen mož Iain Bethke 29. marca razveselila rojstva deklice Millie .

Gina in Iain sta ob oznanitvi Milliejinega rojstva na družbenem omrežju zapisala: "Dobrodošla na svetu, Millie. Rojena 29. marca. Naša srca so polnejša kot kdaj koli prej. Zelo sva blagoslovljena, da si se nama pridružila." Ob tem je delila črno-belo fotografijo, na kateri z možem držita otroško ročico. Objavo so preplavile čestitke in dobre želje prijateljev, družine in oboževalcev voznika.